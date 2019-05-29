جون أفريك : ابو بكر البغدادي على الحدود التونسية وفق معلومات إستخباراتية

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - قي مقال نشر على موقعها الإلكتروني تحت عنوان
Daesh : la Tunisie en alerte après un signalement du « calife » Abou Bakr al-Baghdadi en Libye
قالت مجلة جون أفريك الفرنسية بأن تونس رفعت درجة التأهب الأمني بحدودها الجنوبية مع ليبيا بعد أن أفاد التحالف الدولي أن خليفة تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي موجود في ليبيا .
و أضافت المجلة الفرنسية بأن قوات التحالف الدولي قد فقدت أثر البغدادي منذ أسابيع في سوريا بعد محاولة إغتياله من قبل بعض أنصاره من المقاتلين الأجانب.
و أشار المقال بأنه وبحسب تقرير إستخباراتي فإن البغدادي موجود في ليبيا و ذلك وفق مانقله مصدر موثوق .
و بحسب المعلومات فإن البغدادي يمكن أن يكون لدى فرع من فروع تنظيمه الإرهابي في شمال إفريقيا .
قالت مجلة جون أفريك الفرنسية بأن تونس رفعت درجة التأهب الأمني بحدودها الجنوبية مع ليبيا بعد أن أفاد التحالف الدولي أن خليفة تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي موجود في ليبيا .
و أضافت المجلة الفرنسية بأن قوات التحالف الدولي قد فقدت أثر البغدادي منذ أسابيع في سوريا بعد محاولة إغتياله من قبل بعض أنصاره من المقاتلين الأجانب.
و أشار المقال بأنه وبحسب تقرير إستخباراتي فإن البغدادي موجود في ليبيا و ذلك وفق مانقله مصدر موثوق .
و بحسب المعلومات فإن البغدادي يمكن أن يكون لدى فرع من فروع تنظيمه الإرهابي في شمال إفريقيا .
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Par:MedTunisie ( )
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