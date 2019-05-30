صفاقس: المجتمع المدني يطلق تظاهرة تعبوية لجمع التبرعات لإحداث ملعب كرة قدم لأطفال قرية ''آس أو آس'' المحرس

Jeudi 30 Mai 2019



وات

- أطلق لفيف من مكونات المجتمع المدني في صفاقس (أكثر من 20 بين جمعيات ومنظمات وغيرها) مبادرة ترمي إلى دعم قرية "آس أو آس" المحرس، والدفع باتجاه تجسيم حلم أطفالها المتمثل في تهيئة ملعب كرة قدم معشب، يمكن هؤلاء الأطفال الفاقدين للسند العائلي من حقهم في ممارسة الرياضة ويوفر في الآن نفسه مصدرا قارا لدعم الموارد المالية للقرية التي تمر بصعوبات، وذلك من خلال تسويغه خارج أوقات لعب الأطفال.وجاء في بلاغ صحفي أصدرته، يوم الأربعاء، هذه المنظمات والجمعيات المنضوية ضمن تنسيقية أطلق عليها اسم "تنسيقية دعم قرية أطفال آس أو آس المحرس" أنها "اختارت أن تجسم هذا الدعم من خلال تظاهرة تحسيسية تعبوية بعنوان "بخطواتنا نفرحو أولادنا" ستقيمها يوم الأحد القادم بقلب مدينة صفاقس أمام مقر البلدية.وتتمثل التظاهرة في عملية مشي جماعي حول أسوار مدينة صفاقس العتيقة تشارك فيها هذه المنظمات إلى جانب أطفال وأمهات قرية "آس أو آس" والدكتور شهير كمون الذي كان أطلق تحديا لجمع مبلغ 100 ألف دينار لتجسيم حلم إنجاز الملعب المذكور من خلال مبادرة المشي على القدمين مع انطلاق شهر رمضان المعظم، بالتوازي مع حشد الدعم المادي لتحقيق التحدي لدى نشطاء الفضاء الافتراضي الذين يرافقونه في عملية المشي ويقدمون تبرعاتهم عبر صفحته على الفايسبوك.وفضلا عن الجانب التحسيسي المواطني الذي ستجسمه عملية المشي الجماعي لمكونات المجتمع المدني، أعلنت كل من إذاعة صفاقس وإذاعة الديوان عن مساندتهما لهذه المبادرة الإنسانية من خلال تخصيص تغطية صحفية مكثفة لتظاهرة "بخطواتنا نفرحو أولادنا" وتحسيس المواطنين بأهمية الانخراط في عملية التبرع و"الوصول إلى مبلغ 100 ألف دينار قبل عيد الفطر المبارك بما سيمثل أفضل هدية تقدم لأطفال قرية آس أو أس في العيد"، وفق نص البلاغ.وتنكب "تنسيقية دعم قرية آس أو آس المحرس" بالموازاة مع العمل على إنجاح تظاهرة المشي على حشد الدعم، من خلال عديد الآليات، لجمعية قرى "آس أو آس" تونس التي ستفقد بداية من السنة القادمة جزء هاما من ميزانيتها بعد قرار الفدرالية العالمية لقرى "آس أو آس" إيقاف الدعم المادي .ومن بين الآليات والمبادرات المنجزة إطلاق هاشتاغ لجمع تبرعات زكاة الفطر لفائدة الجمعية على صفحات التواصل الاجتماعي، ودعوة شركات الاتصالات مشغلي الهاتف في تونس لاعتماد رقم موحد يتم من خلاله عملية جمع الأموال، وكان مفتي الجمهورية عثمان بطيخ أجاز منذ أسبوع توجيه أموال زكاة الفطر لقرى "آس أو آس".وتعمل التنسيقية على التعريف بعديد آليات الدعم الأخرى لدى الأفراد والمؤسسات ومنها اتفاقيات التبني لفائدة منازل القرى وهي اتفاقيات يتولى من خلالها الشخص أو المؤسسة التكفل بمصاريف منزل يأوي بين 6 إلى 8 أطفال وأمهم التي ترافقهم، بالإضافة إلى آلية التكفل بطفل بمبلغ 50 دينارا شهريا أو آلية التبرع بالأموال على حساب القرية مباشرة.يشار إلى أنه تم إلى حد الآن تسجيل تفاعل إيجابي من طرف الأفراد والمؤسسات مع مبادرات دعم قرية "آس أو آس" حيث لاقى هاشتاغ جمع أموال زكاة الفطر دعما واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي وفي عدد من وسائل الإعلام كما تفاعلت عديد المؤسسات الاقتصادية مع مبادرة تهيئة ملعب كرة قدم لفائدة الأطفال فاقدي السند ودعم الموارد المالية لجمعية قرى "آس أو آس" في تونس عموما وفي المحرس على وجه الخصوص.