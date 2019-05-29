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صفاقس: تعطل الخدمات بعدد من مراكز الصحة الاساسية على خلفية مطالب اجتماعية لأعوان الصحة

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
وات - تعطلت، اليوم الاربعاء، الخدمات بمركز الصحة الوسيط بساقية الدائر من ولاية صفاقس وعدد من مراكز الصحة الاساسية بالجهة وذلك بسبب وقفات احتجاجية نفذها اعوان الصحة بهذه المراكز للمطالبة بصرف منح المساعدات الاجتماعية على دفعتين، وفق ما أكده عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بصفاقس.

في المقابل، أوضح المدير الجهوي للصحة بصفاقس، علي العيادي، لمراسلة (وات)، أنه التزاما بالمناشير الجاري بها العمل، فإن صرف المساعدات الاجتماعية يتم على 3 دفعات وليس على دفعتين.


يذكر أن تعطل الخدمات بمراكز الصحة الاساسية بصفاقس المشار اليها أعلاه، قد أثار تذمر المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم لعدم تمكنهم تلقي الخدمات الصحية المستوجبة.

  
  
     
  
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