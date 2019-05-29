وزير التجارة البريطاني يوجه دعوة لتونس للمشاركة في القمة الافريقية للاستثمار المنعقدة بلندن مطلع 2020

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ليام فوكس وزير التجارة البريطاني.
وأفاد ليام فوكس وزير التجارة البريطاني أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مهما ومثمرا وتم خلاله التطرق إلى عدة مواضيع هامة لعل أبرزها تكثيف أوجه التعاون بين تونس وبريطانيا ودعم التجربة الديمقراطية الفتية في تونس.
وأكد ليام فوكس عزم بلاده على دعم الشباب ومرافقتهم في خلق مواطن شغل واقامة مشاريع تمكنهم من التصدير والانفتاح على اسواق جديدة.
وأضاف ان تونس لديها العديد من الامكانيات والامتيازات المحفزة على الاستثمار معتبرا أن تونس بوابة لدخول افريقيا.
وأعلن وزير التجارة البريطاني أنه وجه الدعوة لتونس للمشاركة في القمة الافريقية للاستثمار التي ستقام في لندن في جانفي 2020 مؤكدا انها فرصة لتونس لتقديم صورة جيدة عن فرص الاستثمار ومجمل الحوافز التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين في لندن وكافة أنحاء العالم.
وأفاد ليام فوكس وزير التجارة البريطاني أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مهما ومثمرا وتم خلاله التطرق إلى عدة مواضيع هامة لعل أبرزها تكثيف أوجه التعاون بين تونس وبريطانيا ودعم التجربة الديمقراطية الفتية في تونس.
وأكد ليام فوكس عزم بلاده على دعم الشباب ومرافقتهم في خلق مواطن شغل واقامة مشاريع تمكنهم من التصدير والانفتاح على اسواق جديدة.
وأضاف ان تونس لديها العديد من الامكانيات والامتيازات المحفزة على الاستثمار معتبرا أن تونس بوابة لدخول افريقيا.
وأعلن وزير التجارة البريطاني أنه وجه الدعوة لتونس للمشاركة في القمة الافريقية للاستثمار التي ستقام في لندن في جانفي 2020 مؤكدا انها فرصة لتونس لتقديم صورة جيدة عن فرص الاستثمار ومجمل الحوافز التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين في لندن وكافة أنحاء العالم.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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