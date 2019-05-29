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منوبة: إمضاء اتفاقية تعاون بين كلية الآداب بمنوبة والسفارة الألمانية بتونس

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
وات - أمضت كل من كلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة والسفارة الالمانية بتونس، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الكلية، اتفاقية تعاون الطرفين تقضي بوضع مشاريع تعاون بحثي وتبادل أكاديمي مع مختلف الجامعات الالمانية والنهوض بقسم الالمانية بالكلية.

وتتنزل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من عميد الكلية، عبد السلام العيساوي، وسفير ألمانيا بتونس "اندرياس رينكيه "بحضور عدد من أساتذة وطلبة قسم الالمانية، في إطار برنامج تعاون بين الكلية والجامعات الالمانية، وضمن سعي الكلية إلى مزيد الانفتاح على الجامعات الدولية وتطوير المناهج الاكاديمية والبحوث العلمية.
وستفتح الاتفاقية، حسب ما أفاد به عميد كلية الاداب بمنوبة مراسلة (وات) بالجهة، المجال أمام الزيارات المتبادلة للأساتذة، الى جانب دعم الاشراف على البحوث الجامعية في قسم الالمانية الذي يؤم حوالي 250 طالبا وطالبة والذي يشكو، وفق تأكيده، نقصا في تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه.

وأشار، في هذا الإطار، الى أنه طرح على السفير إمكانية دعم زيارة الأساتذة من الجامعات الالمانية لتقديم الدروس بالكلية، والاشراف على محاضرات وندوات لفائدة طلبة قسم الالمانية، وإلى أن هذا الاخير تعهد بدعم القسم والمساهمة في النهوض بالمستوى الاكاديمي به.
وتم، بالمناسبة، تدشين مكتبة قسم الألمانية بإشراف السفير والتي شهدت أشغال تهيئة وتجهيز، فضلا عن دعمها بمجموعة من الكتب من السفارة الالمانية، إلى جانب تقيدم طلبة قسم الالمانية لعرض مسرحي، ليختتم اللقاء بتكريم الضيوف.

  
  
     
  
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