اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تنشر القائمة الأممية المحيّنة المتعلّقة بتجميد أموال وممتلكات لإرهابيين من بينهم 26 تونسيا

Mercredi 29 Mai 2019
وات - نشرت اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، القائمة الأممية المُحيّنة التي نشرتها لجان الجزاءات الموحّدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتعلّقة بتجميد أموال وأصول إرهابيين والتي تضمّنت أسماء جماعات إرهابية وإرهابيين تونسيين.
وأوضح رئيس اللجنة، مختار بن نصر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ القائمة المُحيّنة تضمّنت 26 إرهابيّا تونسيّا من بينهم بالخصوص، سيف الله بن حسين (المُكنّى بأبي عياض) و3 منظمات إرهابية وهي "تنظيم أنصار الشريعة" و"الجماعات التونسيّة المقاتلة" و"تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".
كما لفت بن نصر إلى أنّه تمّ حذف تونسيين إثنين من هذه القائمة بعد تحيينها، "رغم تأكيد تونس ومطالبتها بعدم رفع الحظر عليهما وذلك لأنّهما يشكلان خطرا كبيرا على تونس وعلى بلدان المنطقة"، موضّحا أنّ عمليّة الحذف تتمّ لغياب المؤيّدات أو بعد الإستماع إلى المعنييّن وإلى ذويهم من قبل المسؤول على ديوان المظالم التابع للأمم المتحدة والذي كان زار تونس.
ويُجبر هذا التقرير الدول الأعضاء، على غرار تونس، على الإلتزام بهذه القائمة وتنفيذ قرارات حظر نقل أيّ أموال أو أوصول يملكها أو يتصرف بها هؤلاء الأشخاص والكائنات المدرجة ضمن القائمة.
يُذكر أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مُلزمة بنشر قرارات نشرتها لجان الجزاءات الموحّدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما يشار إلى أنّ اللجنة كانت نشرت منذ نوفمبر 2018، القائمة الوطنيّة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بتنظيمات إرهابية وتضمنت 103 أشخاص ومنظّمة إرهابيّة.
وأوضح رئيس اللجنة، مختار بن نصر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ القائمة المُحيّنة تضمّنت 26 إرهابيّا تونسيّا من بينهم بالخصوص، سيف الله بن حسين (المُكنّى بأبي عياض) و3 منظمات إرهابية وهي "تنظيم أنصار الشريعة" و"الجماعات التونسيّة المقاتلة" و"تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".
كما لفت بن نصر إلى أنّه تمّ حذف تونسيين إثنين من هذه القائمة بعد تحيينها، "رغم تأكيد تونس ومطالبتها بعدم رفع الحظر عليهما وذلك لأنّهما يشكلان خطرا كبيرا على تونس وعلى بلدان المنطقة"، موضّحا أنّ عمليّة الحذف تتمّ لغياب المؤيّدات أو بعد الإستماع إلى المعنييّن وإلى ذويهم من قبل المسؤول على ديوان المظالم التابع للأمم المتحدة والذي كان زار تونس.
ويُجبر هذا التقرير الدول الأعضاء، على غرار تونس، على الإلتزام بهذه القائمة وتنفيذ قرارات حظر نقل أيّ أموال أو أوصول يملكها أو يتصرف بها هؤلاء الأشخاص والكائنات المدرجة ضمن القائمة.
يُذكر أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مُلزمة بنشر قرارات نشرتها لجان الجزاءات الموحّدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما يشار إلى أنّ اللجنة كانت نشرت منذ نوفمبر 2018، القائمة الوطنيّة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بتنظيمات إرهابية وتضمنت 103 أشخاص ومنظّمة إرهابيّة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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