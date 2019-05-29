Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Dahait-Ghrami  

معهد الرصد الجوي: لا يمكن رؤية هلال شوال يوم الاثنين 3 جوان حسب المعطيات الفلكية

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
وات - كشف المعهد الوطني للرصد الجوي عن عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين 3 جوان 2019 في تونس وكل الدول الإسلامية مما يجعل الأول من شوال يوافق، فلكيا ، يوم الإربعاء 5 جوان 2019 ، لكن تحديد موعد عيد الفطر يبقي من مشمولات مفتي الجمهورية التونسية .0

وبين المعهد ، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، ان المعطيات الفلكية تشير الى ان القمر يمكث بعد غروب شمس يوم الإثنين 3 جوان 2019 في كل المدن التونسية بين 6 و8 دقائق مما يجعل رؤيته غير ممكنة مشيرا الى ان الاقتران بين الشمس والقمر يحدث يوم الاثنين 3 جوان 2019 على الساعة الحادية عشر ودقيقتين بالتوقيت المحلي لمدينة تونس.


وأضاف في ذات البلاغ انه يمكن رؤية الهلال يوم الثلاثاء 04 جوان ابتداء من الساعة الواحدة و21 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من المكسيك وشرق المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب علما وان شهر رمضان 2019 حل في تونس يوم 6 ماي 2019 .

  
  
     
  
cadre-ceb9118a875d0526f44d09e4adf919e1-2019-05-29 17:25:19






0 de 0 commentaires pour l'article 183163



En continu

الأربعاء 29 ماي 2019 | 24 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:33 16:07 12:24 05:02 03:11
23°
 22° % 40 :الرطــوبة
تونــس 17°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1723°-1624°-1625°-1727°-19
  • Avoirs en devises
    13322,2

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34360 DT        1$ =2,98675 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   229,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559147586|183163 158|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires