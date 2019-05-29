معهد الرصد الجوي: لا يمكن رؤية هلال شوال يوم الاثنين 3 جوان حسب المعطيات الفلكية

Mercredi 29 Mai 2019
وات - كشف المعهد الوطني للرصد الجوي عن عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين 3 جوان 2019 في تونس وكل الدول الإسلامية مما يجعل الأول من شوال يوافق، فلكيا ، يوم الإربعاء 5 جوان 2019 ، لكن تحديد موعد عيد الفطر يبقي من مشمولات مفتي الجمهورية التونسية .0
وبين المعهد ، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، ان المعطيات الفلكية تشير الى ان القمر يمكث بعد غروب شمس يوم الإثنين 3 جوان 2019 في كل المدن التونسية بين 6 و8 دقائق مما يجعل رؤيته غير ممكنة مشيرا الى ان الاقتران بين الشمس والقمر يحدث يوم الاثنين 3 جوان 2019 على الساعة الحادية عشر ودقيقتين بالتوقيت المحلي لمدينة تونس.
وأضاف في ذات البلاغ انه يمكن رؤية الهلال يوم الثلاثاء 04 جوان ابتداء من الساعة الواحدة و21 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من المكسيك وشرق المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب علما وان شهر رمضان 2019 حل في تونس يوم 6 ماي 2019 .
وبين المعهد ، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، ان المعطيات الفلكية تشير الى ان القمر يمكث بعد غروب شمس يوم الإثنين 3 جوان 2019 في كل المدن التونسية بين 6 و8 دقائق مما يجعل رؤيته غير ممكنة مشيرا الى ان الاقتران بين الشمس والقمر يحدث يوم الاثنين 3 جوان 2019 على الساعة الحادية عشر ودقيقتين بالتوقيت المحلي لمدينة تونس.
وأضاف في ذات البلاغ انه يمكن رؤية الهلال يوم الثلاثاء 04 جوان ابتداء من الساعة الواحدة و21 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من المكسيك وشرق المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب علما وان شهر رمضان 2019 حل في تونس يوم 6 ماي 2019 .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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