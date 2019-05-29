الكاف: الدولة تسترجع مقطع حجارة رخامية يمسح 5 هكتارات

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - في إطار الحملة الوطنية لاسترجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء 29 ماي 2019 في ولاية الكاف مقطع حجارة رخامية يمسح 5 هكتارات.
تمّ ذلك على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السّلط الأمنية.
ويقع المقطع المسترجع بمنطقة زليم بعمادة عين فضيل من معتمدية القصور من ولاية الكاف تم الاستيلاء عليه واستغلاله بصفة عشوائية.
وقد تعهدت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالكاف بالمقطع المذكور في انتظار تسويغه عن طريق المزاد العلني حسبما تقتضيه التراتيب الادارية المعمول بها.
تمّ ذلك على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السّلط الأمنية.
ويقع المقطع المسترجع بمنطقة زليم بعمادة عين فضيل من معتمدية القصور من ولاية الكاف تم الاستيلاء عليه واستغلاله بصفة عشوائية.
وقد تعهدت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالكاف بالمقطع المذكور في انتظار تسويغه عن طريق المزاد العلني حسبما تقتضيه التراتيب الادارية المعمول بها.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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