هيئة الدفاع عن الشهيد محمد بالمفني تنتقد إحالة القضية على المحكمة الابتدائية العسكرية بصفاقس بطريقة مخالفة للقانون

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- عبرت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد بالمفتي، عن تفاجئها بإحالة ملف قضية الشهيد على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعسكرية الدائمة بصفاقس "بطريقة مخالفة للقانون"، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه تعيين جلسة لدى محكمة التعقيب، بعد أن قامت بتعقيب قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بصفاقس.وأكدت هيئة الدفاع، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن دائرة الاتهام "لا تملك مطلقا حق مصادرة المستقبل والتصريح بحفظ التهم في كل من سيكشف عنه البحث لاحقا، لاستحلالة الوصول الى الجاني أو الجناة"، مؤكدة رفضها لهذه "النبوءة الإجرائية" لتسلطها على مجال غيبي لا يحق لدائرة الإتهام الدخول فيه، على حد تعبيرها.كما لاحظت أن تعامل المحكمة العسكرية مع ملف الشهيد، سواء في المرحلة التحقيقية أو أمام دائرة الاتهام، "يوحي باتجاه النية لحصر الجرائم في عدد محدود من الذين نفذوا جريمة الاغتيال، واستبعاد الأطراف التي أسدت التعليمات"، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض مع كشف حقيقة الاغتيال كاملة، وتحديد مسؤولية كل طرف ودوره أمرا واعدادا و تنفيذا.يذكر أن الشهيد محمد بالمفتي، توفي مساء الجمعة 26 جويلية 2013 بمدينة قفصة، أثناء مشاركته في مسيرة ليلية تنديدا باغتيال النائب الشهيد محمد البراهمي، نتيجة تلقيه إصابتين بأجسام صلبة، يرجح ان تكون عبوات للغاز المسيل للدموع، وفق تقرير الطب الشرعي.