مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاق قرض لتمويل مشروع التنمية الفلاحية يجومين المرحلة الثانية

Mercredi 29 Mai 2019



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- صادق مجلس نواب الشعب، على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) بقيمة 73،5 مليون دينار تونسي.ونال المشروع 110 أصوات لصالحه في حين إعترض عليه 3 نواب علما وأن النواب شددوا، خلال الجلسة العامة، على أن المشروع سيدفع للقطاع الفلاحي في ولاية بنزرت مما يتطلب حسن التصرف لضمان تحقيق أهداف المشروع حتى تكون النتائج إيجابية وناجعة.وطالب النائب الهادي براهم كاتب الدولة للموارد المائية عبد الله الرابحي، بمد النواب بمخطط أعمال هذا المشروع وتعميم مثل هذه المشاريع على كافة ربوع البلاد في حين لفتت النائبة إكرام مولاهي إلى ضرورة إيلاء المرأة النصيب الاوفر للمرأة الريفية من هذا البرنامج.ويهدف المشروع الى تقليص نسبة الفقر في مناطق ولاية بنزرت والتي شهدت تدخلا خلال المرحلة الاولي من المشروع سنة 2005 واستفاد من هذه المرحلة 70 الف ساكن.ويتضمن المشروع انجاز اكثر من 150 كم من المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية وتوفير معدات وتجهيزات والمحافظة على الموارد الطبيعية علما وان المشروع من المتوقع انجازه في أفق سنة 2025 ومنح هذا القرض بنسبة فائدة قارة تبلغ 2 بالمائة تمتد لعشرين عاما منها فترة امهال بخمس سنوات ويتم تسديد المبلغ باقساط متساوية بعنوان الاصل كل 6 شاهر اي مرتين في السنة ( 15 مارس و 15 سبتمبر )