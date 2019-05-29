غرفة التجارة التونسية الكورية تنطلق رسميا

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- تم، الاربعاء،الإعلان عن الانطلاق الرسمي لعمل غرفة التجارة التونسية الكورية، في تونس.وستعمل الغرفة على المساهمة في تطوير العلاقات الإقتصادية بين تونس وكوريا الجنوبية وإيجاد الحلول للمشاكل، التي يمكن أن تعترض المستثمرين، إلى جانب دعم السياحة والتبادل بين جامعات البلدين سواء في المجال التعليمي أو في مجال البحث والتطوير.وقد تم الإعلان عن ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بالمناسبة، بحضور وفد برلماني كوري يتكوّن من أربعة نوّاب إلى جانب سفير كوريا الجنوبية بتونس، شو كو راي، وممثلين عن مؤسسات تونسية وكورية.وقال رئيس غرفة التجارة التونسية الكورية سليم السلامي، إن من بين أهداف الغرفة العمل على تقليص العجز التجاري بين البلدين خاصة وأن حجم الإختلال في التبادل التجاري بين البلدين هام وناتج عن ارتفاع حجم الواردات التونسية مقابل محدودية صادراتها ( 155 مليون دولار قيمة واردات مقابل61 مليون دولار قيمة الصادرات لسنة 2018).وأشار السلامي إلى أن الغرفة ستسعى إلى جذب المستثمرين الكوريين إلى تونس مشيرا إلى الآفاق الإقتصادية بين البلدين وإمكانية أن تكون تونس شريكا استراتيجيا لكوريا الجنوبية لتصدير منتوجاتها نحو أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.وذكر رئيس الغرفة أن تونس يمكن أن تصدر إلى كوريا الجنوبية مواد منجمية ومواد غذائية ومكونات ميكانيكية.وأفاد رئيس الوفد البرلماني الكوري، لي جو يونغ، من جهته، أن وفدا كوريا يتألف من عشرين رجل أعمال سيزورون تونس خلال سبتمبر 2019، للتعرف على الكفاءات وبحث فرص الإستثمار في تونس.كما أعلن لي جي يونغ أن الحكومة الكورية ستقرض تونس 60 مليون دولار لدعم مجال البحث العلمي بنسبة فائدة تقدر ب0،15 بالمائة مع آجال سداد تصل إلى 30 سنة.ولفت رئيس الوفد الكوري إلى أن الغرفة تحظى بمساندة حكومتي البلدين منذ زيارة رئيس الحكومة الكورية إلى تونس في ديسمبر 2018 وإصدار بيان مشترك تم فيه الإعلان عن تأسيس هذه الغرفة.ويتولى رجل الأعمال التونسي سليم السلامي (مجمع وان تاك) رئاسة الغرفة، التي تجمع ممثلين عن المؤسسات الكورية الناشطة في السوق التونسية على غرار ألف هيونداي موتور وسيتي كارز وسامسونغ الكترونيكس وإل جي إلكترونيكس ويورا كوربورايشن وسوتيديس (مجمع الزواوي ).ويفتح باب الإنخراط في الغرفة أمام مختلف المؤسسات الإقتصادية الناشطة في البلدين.