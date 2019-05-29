وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير الصين بتونس

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - في إطار تقييم ومتابعة التعاون التونسي الصيني في المجال العسكري، استقبل وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي صباح اليوم بمقر الوزارة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس WANG Wenbin.
وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بدعم الصين لتونس في كافة المجالات بما فيها التعاون العسكري القائم على الثقة والاحترام المتبادلين في مجالات ذات الإهتمام المشترك كالصحّة العسكريّة والتكوين والتدريب فضلا عن مجالات التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية على غرار مشروع تنمية رجيم معتوق.
وأكد السفير الصيني من جهته حرص بلاده على دعم التعاون التونسي الصيني واستعدادها لدعم الجيش الوطني في مختلف المجالات خاصة في مجالي التكوين والصحة العسكريّة.
وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بدعم الصين لتونس في كافة المجالات بما فيها التعاون العسكري القائم على الثقة والاحترام المتبادلين في مجالات ذات الإهتمام المشترك كالصحّة العسكريّة والتكوين والتدريب فضلا عن مجالات التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية على غرار مشروع تنمية رجيم معتوق.
وأكد السفير الصيني من جهته حرص بلاده على دعم التعاون التونسي الصيني واستعدادها لدعم الجيش الوطني في مختلف المجالات خاصة في مجالي التكوين والصحة العسكريّة.
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Par:almokh ( )
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