''أيّام الموضة التونسيّة'' يومي 2 و4 جويلية باسبانيا

Mercredi 29 Mai 2019
وات - ينظم مركز النهوض بالصادرات أياما للقاءات المهنية في قطاع النسيج والملابس تحت عنوان "ايام الموضة التونسية" باسبانيا وتحديدا بمدينتي برشلونة ومدريد وذلك على التوالي يومي 2 و4 جويلية 2019.
ويندرج تنظيم التظاهرة في إطار تنفيذ المخطط الثلاثي 2017 /2019، الذي أرسته الحكومة لفائدة إنعاش قطاع النسيج والملابس، بهدف تثمين صورة الصناعة التونسية في مجال النسيج والملابس في الأوساط المهنية الاسبانية بهدف مزيد تقريب وجهات نظر الفاعلين الاقتصاديين التونسيين الناشطين في قطاع النسيج والملابس واستكشاف فرص جديدة للتصدير والشراكة لدعم موقع تونس على مستوى هذه السوق الواعدة.
وستكون "أيام الموضة التونسية" مناسبة بالنسبة للمهنيين الاسبان للاطلاع على عالم المواد الموجهة للمناولة والاشتراك في المناولة والمنتوجات الجاهزة بالنسبة للملابس الجاهزة والزرد والملابس الداخلية والسباحة والدجينز والملابس الرياضية الى جانب المكملات والخدمات سيتم تقديمها من قبل المؤسسات التونسية المختارة لكفاءتها ومستواها العالي على مستوى الجودة والخدمات والتقنيات المستعملة وقدرتها الابداعية المؤكدة دون إهمال التزامهم واحترامهم بمواعيد التسليم وسلامة التزود.
والجدير بالذكر فإنّ السوق الإسبانية، التي تعد 46،7 مليون مستهلك في 2018 (اي ما يمثل 9 بالمائة من السوق الاوروبية) كما تعتبر اسبانيا الزبون الخامس لتونس بقيمة 109 مليون أورو كما أنّها تمثل المزوّد السادس لها.
وتعتبر الصين من أهم مزوّدي اسبانيا الى جانب بنغلاداش وتركيا وأندونيسيا والهند والباكستان والمغرب وتونس بقيمة 88،8 مليون أورو.
ومن أهم المنتجات الموجهة الى اسبانيا خلال 2018 كانت سراويل الدجينز أساسا ولباس العمل والبحر وملابس الرضع والملابس الداخلية النسائية.
ويرمي البرنامج الترويجي في الخارج لقطاع النسيج والملابس بعنوان سنة 2019 لمركز النهوض بالصادرات تنظيم 14 عملية ترويجية في 7 اسواق مستهدفة وهي فرنسا وايطاليا والمانيا وهولاندا وروسيا والمملكة المتحدة واسبانيا بمشاركة 150 مؤسسة.
ويندرج تنظيم التظاهرة في إطار تنفيذ المخطط الثلاثي 2017 /2019، الذي أرسته الحكومة لفائدة إنعاش قطاع النسيج والملابس، بهدف تثمين صورة الصناعة التونسية في مجال النسيج والملابس في الأوساط المهنية الاسبانية بهدف مزيد تقريب وجهات نظر الفاعلين الاقتصاديين التونسيين الناشطين في قطاع النسيج والملابس واستكشاف فرص جديدة للتصدير والشراكة لدعم موقع تونس على مستوى هذه السوق الواعدة.
وستكون "أيام الموضة التونسية" مناسبة بالنسبة للمهنيين الاسبان للاطلاع على عالم المواد الموجهة للمناولة والاشتراك في المناولة والمنتوجات الجاهزة بالنسبة للملابس الجاهزة والزرد والملابس الداخلية والسباحة والدجينز والملابس الرياضية الى جانب المكملات والخدمات سيتم تقديمها من قبل المؤسسات التونسية المختارة لكفاءتها ومستواها العالي على مستوى الجودة والخدمات والتقنيات المستعملة وقدرتها الابداعية المؤكدة دون إهمال التزامهم واحترامهم بمواعيد التسليم وسلامة التزود.
والجدير بالذكر فإنّ السوق الإسبانية، التي تعد 46،7 مليون مستهلك في 2018 (اي ما يمثل 9 بالمائة من السوق الاوروبية) كما تعتبر اسبانيا الزبون الخامس لتونس بقيمة 109 مليون أورو كما أنّها تمثل المزوّد السادس لها.
وتعتبر الصين من أهم مزوّدي اسبانيا الى جانب بنغلاداش وتركيا وأندونيسيا والهند والباكستان والمغرب وتونس بقيمة 88،8 مليون أورو.
ومن أهم المنتجات الموجهة الى اسبانيا خلال 2018 كانت سراويل الدجينز أساسا ولباس العمل والبحر وملابس الرضع والملابس الداخلية النسائية.
ويرمي البرنامج الترويجي في الخارج لقطاع النسيج والملابس بعنوان سنة 2019 لمركز النهوض بالصادرات تنظيم 14 عملية ترويجية في 7 اسواق مستهدفة وهي فرنسا وايطاليا والمانيا وهولاندا وروسيا والمملكة المتحدة واسبانيا بمشاركة 150 مؤسسة.
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Par:MedTunisie ( )
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