اجتماع مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص لتقييم مدى ادماج النوع الاجتماعي في كل القطاعات

Mercredi 29 Mai 2019



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- اجتمع، الثلاثاء بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف)، أعضاء مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص لتقييم مدى تقدم ادماج مقاربة الادماج الاجتماعي في كل القطاعات.وبينت وزارة المراة والطفولة والمسنين، في بلاغ لها نشرته الاربعاء، ان الاجتماع يندرج في إطار إعداد التقرير الدوري القطاعي لمجلس النظراء والذي يتضمن مؤشرات كمية ونوعية حول تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.ويذكر ان مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، هو مجلس استشاري، تم إحداثه بمقتضى الامر الحكومي عدد 626 لسنة 2016، ومن أبرز مهامه العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية قصد القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.كما يتولى إبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة.