عطلة بثلاثة ايام بمناسبة عيد الفطر ايام 4 و5 و6 جوان

Mercredi 29 Mai 2019
وات - اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء ان اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية يتمتعون بمناسبة عيد الفطر، بثلاثة ايام عطلة وذلك ايام 4 و5 و6 جوان 2019 .
واضاف البلاغ انه عملا باحكام الامر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع اوقات وايام عمل اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية يتم استئناف العمل بعد عطلة عيد الفطر على النحو التالي :
-ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس : من الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) الى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12:30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة (13:30)بعد الزوال الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17:30).
-يوم الجمعة: من الثامنة صباحا (8:00) الى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14:30) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17:30)
واضاف البلاغ انه عملا باحكام الامر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع اوقات وايام عمل اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية يتم استئناف العمل بعد عطلة عيد الفطر على النحو التالي :
-ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس : من الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) الى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12:30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة (13:30)بعد الزوال الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17:30).
-يوم الجمعة: من الثامنة صباحا (8:00) الى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14:30) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17:30)
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Par:sayada (France )
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