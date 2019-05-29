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في الزهروني.. يطعن حماته المسنة ويتسبب لها في رتق 200 غرزة

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - قررت ليلة أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم ب5سنوات سجنا في حق موقوف وجهت له تهمة محاولة القتل العمد حيث اقدم على طعن حماته المسنة بسكين على مستوى بطنها مما تسبب لها في خروج امعائها وذلك خلال تدخلها لفظ خلاف نشب بينه وبين ابنتها ..

وقد تم إجراء عملية جراحية للمتضررة تسبب لها في رتق 200غرزة في بطنها ...
وباستنطاق المتهم خلال جلسة محاكمته انكر التهم المنسوبة إليه نافيا نية قتله لحماته المسنة التى كانت تعاني من مرض ضغط الدم والسكري ....


  
  
     
  
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