5 سنوات سجنا في حق منير الفرشيشي المكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق ...

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - اصدرت ليلة أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا ب5 سنوات سجنا في حق منير الفرشيشي المكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق رياض المؤخر وذلك في قضية تعلقت بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل...
وللاشارة فان منير الفرشيشي سبق وان شغل في فترة حكم المخلوع خطة المدير العام لوكالة التصرف في النفايات كما شغل ايضا خطة رئيس لجنة التمويل وعضو اللجنة المركزية في حزب التجمع المنحل وقد سبق وان حوكم خلال سنة 2017 ب3 سنوات سجنا في قضية فساد شملته الابحاث فيها تعلقت بتسويغ نادي زوجات السفراء الى سميرة الطرابلسي شقيقة ليلى بن علي ومقهى لاسماء محجوب ابنة شقيقة ليلى الطرابلسي دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونيا كما حوكم بن علي وليلى الطرابلسي ب10 سنوات مع النفاذ العاجل وب3سنوات سجنا في حق اسماء محجوب ...
وللاشارة فان منير الفرشيشي سبق وان شغل في فترة حكم المخلوع خطة المدير العام لوكالة التصرف في النفايات كما شغل ايضا خطة رئيس لجنة التمويل وعضو اللجنة المركزية في حزب التجمع المنحل وقد سبق وان حوكم خلال سنة 2017 ب3 سنوات سجنا في قضية فساد شملته الابحاث فيها تعلقت بتسويغ نادي زوجات السفراء الى سميرة الطرابلسي شقيقة ليلى بن علي ومقهى لاسماء محجوب ابنة شقيقة ليلى الطرابلسي دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونيا كما حوكم بن علي وليلى الطرابلسي ب10 سنوات مع النفاذ العاجل وب3سنوات سجنا في حق اسماء محجوب ...
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Par:sayada (France )
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