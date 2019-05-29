الخطوط التونسية تتخذ إجراءات استثنائية خلال الموسم الصيفي 2019

Mercredi 29 Mai 2019
بلاغ صحفي - حرصًا على تحسيـن خدمـاتها وخاصة منها انتظام رحلاتها خلال الموسم الصيفي 2019، وضعت الخطوط التونسية برنامجا تجاريا يتــلاءم مع أسطــولها الجـاهز استوجب حذف 200 رحلة منتظمة شهريا وذلك خـــلال الفترة الممتدة بين غرّة جـوان و 15 سبتمبر 2019 وهو ما يمثّـل تقريبـا10 % من جملة الرحلات التي كانت مبرمجة .
مع الإشارة أن الإلغاء تم اعتمادا على معايير تتعلق بالمردودية ونسبة التعبئة ومدى توفّر رحلات أخرى في نفس اليوم أو نفس الأسبوع قصد تأمين نقل المسافرين وذلك دون المساس بالرحلات المبرمجة نحو الوجهات التي تشكّل تمركزا لأعداد كبيرة من أبناء الجالية التونسية وعدم المساس بالخطوط السياحية التقليدية و المحافظة على برمجة الشارتر. و في هذا الاطار تفيد الشركة انه تم الى حد الان تحويل 90 % من المسافرين الملغاة رحلاتهم الى رحلات اخرى لتأمين نقلهم و ان حلولا هي الان بصدد الدرس لبقية المسافرين.
كما تؤكّد الخطوط التونسية مواصلتها تشغيل خط صفاقس - باريس خلال الموسم الصيفي، مشيرة إلى أن الرحلات المتعلقة بخطّي توزر– باريس وتوزر – ليون ستتواصل برمجتهما على غرار المواسم الماضية.
وتُؤمّن الشركة نشاطها التجاري خلال هذا الموسم الصيفي باستغلال 25 طائرة بإحتساب خمس طائرات مُسوّغة، منها واحدة لتأمين نقل حجيجنا الميامين إلى البقاع المقدّسة وأخرى احتياطية تحسّبًا لأيّ ظرف طارىء.
والجدير بالذّكر أنه يتمّ تدريجيا إعادة تشغيل الطائرات التي هي بصدد الصيانة على المستوى الفني خلال موسم الصيف لتغطية الطلب على مستوى الأسواق التقليدية.
مع الإشارة أن الإلغاء تم اعتمادا على معايير تتعلق بالمردودية ونسبة التعبئة ومدى توفّر رحلات أخرى في نفس اليوم أو نفس الأسبوع قصد تأمين نقل المسافرين وذلك دون المساس بالرحلات المبرمجة نحو الوجهات التي تشكّل تمركزا لأعداد كبيرة من أبناء الجالية التونسية وعدم المساس بالخطوط السياحية التقليدية و المحافظة على برمجة الشارتر. و في هذا الاطار تفيد الشركة انه تم الى حد الان تحويل 90 % من المسافرين الملغاة رحلاتهم الى رحلات اخرى لتأمين نقلهم و ان حلولا هي الان بصدد الدرس لبقية المسافرين.
كما تؤكّد الخطوط التونسية مواصلتها تشغيل خط صفاقس - باريس خلال الموسم الصيفي، مشيرة إلى أن الرحلات المتعلقة بخطّي توزر– باريس وتوزر – ليون ستتواصل برمجتهما على غرار المواسم الماضية.
وتُؤمّن الشركة نشاطها التجاري خلال هذا الموسم الصيفي باستغلال 25 طائرة بإحتساب خمس طائرات مُسوّغة، منها واحدة لتأمين نقل حجيجنا الميامين إلى البقاع المقدّسة وأخرى احتياطية تحسّبًا لأيّ ظرف طارىء.
والجدير بالذّكر أنه يتمّ تدريجيا إعادة تشغيل الطائرات التي هي بصدد الصيانة على المستوى الفني خلال موسم الصيف لتغطية الطلب على مستوى الأسواق التقليدية.
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Par:sayada (France )
Sur: الخطوط التونسية تتخذ إجراءات استثنائية خلال الموسم الصيفي 2019