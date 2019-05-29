Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ila Mata Sata3rif  

الخطوط التونسية تتخذ إجراءات استثنائية خلال الموسم الصيفي 2019

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
بلاغ صحفي - حرصًا على تحسيـن خدمـاتها وخاصة منها انتظام رحلاتها خلال الموسم الصيفي 2019، وضعت الخطوط التونسية برنامجا تجاريا يتــلاءم مع أسطــولها الجـاهز استوجب حذف 200 رحلة منتظمة شهريا وذلك خـــلال الفترة الممتدة بين غرّة جـوان و 15 سبتمبر 2019 وهو ما يمثّـل تقريبـا10 % من جملة الرحلات التي كانت مبرمجة .

مع الإشارة أن الإلغاء تم اعتمادا على معايير تتعلق بالمردودية ونسبة التعبئة ومدى توفّر رحلات أخرى في نفس اليوم أو نفس الأسبوع قصد تأمين نقل المسافرين وذلك دون المساس بالرحلات المبرمجة نحو الوجهات التي تشكّل تمركزا لأعداد كبيرة من أبناء الجالية التونسية وعدم المساس بالخطوط السياحية التقليدية و المحافظة على برمجة الشارتر. و في هذا الاطار تفيد الشركة انه تم الى حد الان تحويل 90 % من المسافرين الملغاة رحلاتهم الى رحلات اخرى لتأمين نقلهم و ان حلولا هي الان بصدد الدرس لبقية المسافرين.


كما تؤكّد الخطوط التونسية مواصلتها تشغيل خط صفاقس - باريس خلال الموسم الصيفي، مشيرة إلى أن الرحلات المتعلقة بخطّي توزر– باريس وتوزر – ليون ستتواصل برمجتهما على غرار المواسم الماضية.

وتُؤمّن الشركة نشاطها التجاري خلال هذا الموسم الصيفي باستغلال 25 طائرة بإحتساب خمس طائرات مُسوّغة، منها واحدة لتأمين نقل حجيجنا الميامين إلى البقاع المقدّسة وأخرى احتياطية تحسّبًا لأيّ ظرف طارىء.

والجدير بالذّكر أنه يتمّ تدريجيا إعادة تشغيل الطائرات التي هي بصدد الصيانة على المستوى الفني خلال موسم الصيف لتغطية الطلب على مستوى الأسواق التقليدية.

  
  
     
  
cadre-4f51a132356d82666ff73e0ecf1dd9b1-2019-05-29 12:58:05






2 de 2 commentaires pour l'article 183145

Sayada  (France)  |Mercredi 29 Mai 2019 à 14h 19m |           
لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِن جُحْرٍ واحِدٍ مَرَّتَيْنِ.
صحيح البخاري
لقد حسمت أمري و لو ببلاش

Portugal  (Portugal)  |Mercredi 29 Mai 2019 à 13h 57m |           
شريت من مارس باش نروح في جويلية قبل 3 ايام بعثولي ايمايل يقول السفرة ألغيت ويلزمك تختار بديل من البدائل وما كان كان بديل واحد
الطيارة في عِوَض توصل 22:30 ولات باش توصل 01:30 اليوم وغدوة هذا ان خرجت في وقتها.



En continu

الأربعاء 29 ماي 2019 | 24 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:33 16:07 12:24 05:02 03:11
24°
 24° % 44 :الرطــوبة
تونــس 17°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-1723°-1624°-1625°-1727°-19
  • Avoirs en devises
    13322,2

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34360 DT        1$ =2,98675 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   229,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559136466|183145 2602|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires