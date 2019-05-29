قبلي: النظر في سبل تنظيم تحرك يحذر من مخاطر افة سوسة النخيل الحمراء

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- عقد مطلع الاسبوع الجاري بمقر جمعية العسكريين المتقاعدين بمدينة قبلي اجتماع تشاوري حول سبل تنظيم تحرك جهوي ووطني يحذر من مخاطر افة سوسة النخيل الحمراء، ويدعو الحكومة الى مكافحة هذه الافة ومنع تسربها الى مناطق انتاج التمور بالجنوب التونسي، وفق ما اكده الخبير الدولي في مجال الواحات والتمور ماهر الصغيرون لمراسل (وات) بالجهة.واوضح المصدر ذاته ان هذا الاجتماع التمهيدي الذي ضم عددا من نشطاء المجتمع المدني والمهتمين بقطاع التمور والواحات، ركز على ضرورة تكثيف التحركات الجهوية والوطنية قصد الضغط على الحكومة لتنفيذ برنامج الوقاية والحد من انتشار السوسة الحمراء بالمناطق المصابة بولايات الشمال واتخاذ كافة الاحتياطات التي من شانها منع وصول هذه الافة الى مناطق انتاج التمور بالجنوب نظرا للخطورة التي تمثلها على القطاع الذي يحتل مكانة هامة في الصادرات الفلاحية التونسية واضاف انه رغم عدم تسجيل اصابات بهذه السوسة بواحات الجنوب وانحصارها الى حد الان في عدد من نخيل الزينة ببعض ولايات الشمال، الا ان ذلك لا يمنع من التنبيه الى مخاطرها التي تتسبب في اتلاف ملايين الاشجار ببعض الدول المجاورة كما اكد ذات المصدر انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحويل قضية المجمع المهني المشترك للتمور الى القضاء الاداري قصد الطعن في القانون الاساسي الحالي لهذا الهيكل والتعبير عن رفض طريقة تكوينه العمودية التي لم تشرك اغلب المتدخلين في قطاع التمور، في رسم تصور لمهامه، وتم تحديد يوم الاثنين المقبل كموعد لاجتماع موسع لمزيد مناقشة كيفية التحرك جهويا ووطنيا حول هاتين المسالتين.يشار الى ان الصغيرون، كان قد اطلق منذ اسبوعين تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي حذر خلالها من مخاطر سوسة النخيل الحمراء، كانت حافزا لنشطاء المجتمع المدني لاثارة هذه الاشكالية والاتفاق على التحرك لدفع الحكومة لتعزيز جهود مقاومتها ومنع تسربها للواحات بمناطق انتاج التمور.