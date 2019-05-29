أريانة: قضية عدلية ضد بلدية المرسى لانتهاكها الحدود الترابيّة لبلدية رواد

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- تقدّمت بلديّة رواد، بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قصد فتح تحقيق قضائي والاذن بالقيام بالتتبعات العدلية اللازمة ضد بلدية المرسى، التي قامت بازالة علامتين بمنطقة "بلاطو" الشاطئية تحمل اسم بلدية روّاد "بما يمثل اعتداء صارخا على الملك البلدي"، وفق ما أفاد به، اليوم الاربعاء، رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة مراسلة (وات) بالجهة.وأكّد بوعصيدة "رصد آلة جارفة تحمل رقما منجميا يتبع بلدية المرسى، بصدد إزالة العلامات الحاملة لاسم بلدية رواد في محاولة لطمس إشارات الحدود الترابية للبلدية"، واصفا هذا التصرف بـ"اللامسؤول" من قبل بلدية المرسى، التي قال انها "لم تكتف بالاستحواذ على مساحات شاسعة على طول الشريط الساحلي تابعة لبلدية رواد بصفة غير قانونية، بل تعدت ذلك إلى طمس معالم الحدود الترابية بين البلديتين".واعتبر، أن "القضاء سيكون الفيصل لاسترجاع الملك البلدي"، مطالبا رئيس بلدية المرسى باتخاذ الاجراءات اللازمة لفض الاشكال بصفة سلمية و"كف الشغب"، وذلك من خلال التوجه إليه بمراسلة رسمية في انتظار ان يبت القضاء في الاشكاليات الحدودية القائمة بين بلديتي رواد والمرسى"، على حد قوله.