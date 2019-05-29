Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Ayyem Ichiti  

أريانة: قضية عدلية ضد بلدية المرسى لانتهاكها الحدود الترابيّة لبلدية رواد

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
وات - تقدّمت بلديّة رواد، بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قصد فتح تحقيق قضائي والاذن بالقيام بالتتبعات العدلية اللازمة ضد بلدية المرسى، التي قامت بازالة علامتين بمنطقة "بلاطو" الشاطئية تحمل اسم بلدية روّاد "بما يمثل اعتداء صارخا على الملك البلدي"، وفق ما أفاد به، اليوم الاربعاء، رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة مراسلة (وات) بالجهة.

وأكّد بوعصيدة "رصد آلة جارفة تحمل رقما منجميا يتبع بلدية المرسى، بصدد إزالة العلامات الحاملة لاسم بلدية رواد في محاولة لطمس إشارات الحدود الترابية للبلدية"، واصفا هذا التصرف بـ"اللامسؤول" من قبل بلدية المرسى، التي قال انها "لم تكتف بالاستحواذ على مساحات شاسعة على طول الشريط الساحلي تابعة لبلدية رواد بصفة غير قانونية، بل تعدت ذلك إلى طمس معالم الحدود الترابية بين البلديتين".


واعتبر، أن "القضاء سيكون الفيصل لاسترجاع الملك البلدي"، مطالبا رئيس بلدية المرسى باتخاذ الاجراءات اللازمة لفض الاشكال بصفة سلمية و"كف الشغب"، وذلك من خلال التوجه إليه بمراسلة رسمية في انتظار ان يبت القضاء في الاشكاليات الحدودية القائمة بين بلديتي رواد والمرسى"، على حد قوله.

  
  
     
  
cadre-a098f1b2b17a9419c11380926121c839-2019-05-29 12:03:26






0 de 0 commentaires pour l'article 183140



En continu

الأربعاء 29 ماي 2019 | 24 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:33 16:07 12:24 05:02 03:11
23°
 21° % 46 :الرطــوبة
تونــس 17°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
21°-1723°-1624°-1625°-1727°-19
  • Avoirs en devises
    13322,2

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34360 DT        1$ =2,98675 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   229,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559131001|183140 393|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires