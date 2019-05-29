اسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للعريف بلال الزديني

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للعريف بالمؤسسة العسكرية بلال الزديني ابتداء من 26 أفريل 2019 وذلك بمقتضى أمر رئاسي مؤرخ في 16 ماي 2019 وارد في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية (عدد 42) كما تمت ترقية العريف الزديني لرتبة وكيل بعد الوفاة ابتداء من 26 أفريل 2019 ويبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2019.يذكر ان العريف بلال الزديني كان استشهد يوم 26 افريل الجاري ، إثر انفجار لغم أرضي بمرتفعات الشعانبي لدى مرور عربة عسكرية من نوع "كربي" في إطار القيام بمهمة عملياتية بالمنطقة وقد أصيب في نفس العملية ثلاثة عسكريين أخرين اصابات مختلفة.