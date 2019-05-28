تعيين التونسي خالد الخياري أمينا عاما مساعدا في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة

Mardi 28 Mai 2019
وات - عين أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خالد محمد الخياري من تونس، أمينا عاما مساعدا للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام، وعمليات السلام وفق ما ورد يوم الثلاثاء على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
ويشغل الخياري حاليا منصب المدير العام للأمريكتين وآسيا وأوقيانوسيا في وزارة الشؤون الخارجية التونسية.
وذكر الموقع أن خالد الخياري يتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاما في مجال الدبلوماسية والشؤون الخارجية متنقلا بين تونس ومواقع بعثاتها الخارجية.
وعمل سفيرا وممثلا دائما لتونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2012-2018)، ومدير حقوق الإنسان في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية التونسية (2011-2012)، والقائم بأعمال البعثة في وزارة الشباب والرياضة (2009-2010)، ونائب مدير بالأوروميد، في وزارة الشؤون الخارجية بمديرية أوروبا (2007-2009)، ونائب رئيس البعثة (2003-2006) ومسؤول الشؤون الخارجية في البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (1987-1993) وفي إدارة الوزارة لبلدان المغرب العربي (1984).
كما شارك في العديد من الأنشطة الإقليمية ومتعددة الأطراف خلال حياته المهنية في وزارة الشؤون الخارجية، ولاسيما في منصب رئيس مشارك للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنسق حركة عدم الانحياز في لجنة بناء السلام في نيويورك، ورئيس مجموعة الخبراء الأفارقة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف ومنسق المجموعة العربية المعنية بقضايا البرلمان الأوروبي في بروكسل.
ويشغل الخياري حاليا منصب المدير العام للأمريكتين وآسيا وأوقيانوسيا في وزارة الشؤون الخارجية التونسية.
وذكر الموقع أن خالد الخياري يتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاما في مجال الدبلوماسية والشؤون الخارجية متنقلا بين تونس ومواقع بعثاتها الخارجية.
وعمل سفيرا وممثلا دائما لتونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2012-2018)، ومدير حقوق الإنسان في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية التونسية (2011-2012)، والقائم بأعمال البعثة في وزارة الشباب والرياضة (2009-2010)، ونائب مدير بالأوروميد، في وزارة الشؤون الخارجية بمديرية أوروبا (2007-2009)، ونائب رئيس البعثة (2003-2006) ومسؤول الشؤون الخارجية في البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (1987-1993) وفي إدارة الوزارة لبلدان المغرب العربي (1984).
كما شارك في العديد من الأنشطة الإقليمية ومتعددة الأطراف خلال حياته المهنية في وزارة الشؤون الخارجية، ولاسيما في منصب رئيس مشارك للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنسق حركة عدم الانحياز في لجنة بناء السلام في نيويورك، ورئيس مجموعة الخبراء الأفارقة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف ومنسق المجموعة العربية المعنية بقضايا البرلمان الأوروبي في بروكسل.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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