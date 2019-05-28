الهايكا تدعو مؤسسات الدولة إلى ضمان احترام القانون بعد إعلان صاحب قناة نسمة ترشحه للانتخابات الرئاسية

Mardi 28 Mai 2019
وات - دعت الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري "هايكا" الثلاثاء، كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس نواب الشعب والمؤسسات القضائية، إلى ضمان احترام القانون وتطبيقه.
كما دعت، في بيان اصدرته على خلفية إعلان صاحب قناة "نسمة" امس الاثنين، ترشحه للانتخابات الرئاسية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى عدم الاقتصار على المعطى التقني للانتخابات وتجاوزه إلى التنسيق والتعاضد من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة أساسها تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
واكدت الهايكا ان توظيف وسيلة إعلامية لغرض الدعاية ودفع الصحافيين العاملين فيها إلى لعب أدوار دعائية لصالح مؤجرهم، "يتعارض مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع ومع نبل مهنة الصحافة ويمس من استقلالية الصحفي وكرامته والقواعد المهنية والأخلاقية التي تؤطر عمله".
واعتبرت أن هذا الإعلان "يؤكد خطورة تبعات توظيف القناة لغرض الدعاية والترويج لشخص صاحبها من خلال أساليب تعتمد التضليل والاستثمار في الفقر والبؤس بشكل يمس من كرامة الانسان، الأمر الذي نبهت إليه الهيئة في أكثر من مناسبة من خلال قراراتها وبياناتها".
وأشارت الى ان التجاوزات التي يأتيها صاحب قناة "نسمة" المتعلقة به قضايا شبهات فساد مالي تهدد مصداقية وسائل الإعلام واستقلاليتها "وتؤشر للتداخل بين الأموال المشبوهة والمصالح الحزبية الضيقة وتعكس هشاشة مؤسسات الدولة التي خلفت فراغا وفر أرضية للتمادي في عدم الالتزام بالقوانين"، وفق نص البيان.
كما دعت، في بيان اصدرته على خلفية إعلان صاحب قناة "نسمة" امس الاثنين، ترشحه للانتخابات الرئاسية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى عدم الاقتصار على المعطى التقني للانتخابات وتجاوزه إلى التنسيق والتعاضد من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة أساسها تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
واكدت الهايكا ان توظيف وسيلة إعلامية لغرض الدعاية ودفع الصحافيين العاملين فيها إلى لعب أدوار دعائية لصالح مؤجرهم، "يتعارض مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع ومع نبل مهنة الصحافة ويمس من استقلالية الصحفي وكرامته والقواعد المهنية والأخلاقية التي تؤطر عمله".
واعتبرت أن هذا الإعلان "يؤكد خطورة تبعات توظيف القناة لغرض الدعاية والترويج لشخص صاحبها من خلال أساليب تعتمد التضليل والاستثمار في الفقر والبؤس بشكل يمس من كرامة الانسان، الأمر الذي نبهت إليه الهيئة في أكثر من مناسبة من خلال قراراتها وبياناتها".
وأشارت الى ان التجاوزات التي يأتيها صاحب قناة "نسمة" المتعلقة به قضايا شبهات فساد مالي تهدد مصداقية وسائل الإعلام واستقلاليتها "وتؤشر للتداخل بين الأموال المشبوهة والمصالح الحزبية الضيقة وتعكس هشاشة مؤسسات الدولة التي خلفت فراغا وفر أرضية للتمادي في عدم الالتزام بالقوانين"، وفق نص البيان.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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