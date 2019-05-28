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الشاهد: تم تجهيز واعادة تهيئة قسم طب الولدان والغرفة البيضاء بمستشفى الرابطة

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - نشر مساء يوم الثلاثاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد تدوينة على صفحته الرسمية بموقع 'الفايسبوك' أعلن من خلالها عن اعادة تهيئة قسم طب الولدان والغرفة البيضاء للرضع بمستشفى الرابطة .

واشار الشاهد الى أن اشغال التهيئة في بقية اقسام الولدان بالمستشفيات العمومية متواصلة وفق ما تعهدت به الحكومة.


وفيما يتعلق بجديد قضية وفاة الرضع بمستشفى الرابطة ،قال رئيس الحكومة وفق نص التدوينة "ورغم ما توصلت اليه اللجنة المستقلة حول وفاة الولدان من توضيح لملابسات هذه الفاجعة ، فإنها لم تحدد المسؤوليات بصفة واضحة".
وتابع "ثقتي كبيرة في القضاء لانصاف عائلات الرضع"..

  
  
     
  
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