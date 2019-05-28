نزار الشعري ردّأ على صفحات النهضة: اذا ترشحت ساكون انا الرئيس.

Mardi 28 Mai 2019
بلاغ صحفي - ردا على الاكاذيب التي نشرتها صفحات فايس بوك عرفت بانتماءها لحركة النهضة الإسلامية والتي ورد فيها على لسانه زورا وبهتانا نيته لدعم راشد الغنوشي اذا لم يمر إلى للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية. قال نزار الشعري رئيس قرطاج الجديدة أن بث هذه الصفحات للاشاعات والأكاذيب دليل على الرعب الذي تعيشه الأحزاب الكلاسيكية وخاصة النهضة من صعود حراك الشباب الوطني والذي يستعد لاسترجاع تونس من براثنها. وأكد أنه لم ولا ولن يساند اي مرشح قريب من هذه الحركة الدينية للاختلاف الشاسع في الخيارات والطموحات ودعا رئيس حركة النهضة وأتباعه إلى مبايعته لأنه في صورة ترشحه لن يكتفي بالمرور إلى الدور الثاني بل سيفوز بالرئاسة ويعطي إشارة البدأ لعصر حكم الشباب الذي يحفظ الحقوق في ظل دولة مدنية ويطلق الحريات الفردية والاقتصادية عكس ما فعلوه في السنوات الأخيرة.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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