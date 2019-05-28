Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Gabbar  

حزب القطب يدعو الجبهة الشعبية إلى المحافظة على وحدتها

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
وات - دعا حزب القطب اليوم الثلاثاء، القوى التقدمية وفي مقدمتها الجبهة الشعبية إلى "المحافظة على وحدتها ورص صفوفها للتصدي للائتلاف الحاكم والقوى الرجعية الصاعدة".
وأوصى في بيان له بمواصلة هذه القوى الاضطلاع بالدور الاحتجاجي والنقدي وبلورة مقترحات وبدائل تستجيب لمصالح الفئات "الشعبية والوسطى".
وقال القطب في بيانه إنه عمل جاهد لتقريب وجهات النظر بين مكونات الجبهة الشعبية، معربا عن "الأسف والانزعاج" من استقالة تسعة نواب من كتلة الجبهة مجلس نواب الشعب.
وكان تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، أودعوا ظهر الثلاثاء، استقالاتهم بمكتب المجلس اثر اجتماع للكتلة.

وشملت الاستقالات كلا من النائب هيكل بلقاسم وعبد المومن بالعانس وشفيق العيادي ونزار عمامي وزياد لخضر ومنجي الرحوي وفتحي الشامخي وايمن العلوي ومراد حمايدي.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183117

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 28 Mai 2019 à 23h 16m |           
إنهم أزلام العهد البائد
رحل ولي نعمتهم
فرحلوا
ولو بعد حين
بعد سقوط رموز الثورة المضادة



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