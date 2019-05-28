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احمد الصديق يقدم استقالته من راسة كتلة الجبهة

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
وات - قدم النائب أحمد الصديق، اثر اجتماع لكتلة الجبهة الشعبية، استقالته من رئاسة الكتلة بسبب عدم ايجاد حل للأزمة "التي تعصف بالجبهة الشعبية عموما"، وفق ما افاد به في تصريح لـ"وات".

وأضاف الصديق قوله ان "واجب التحفظ يمنعني من الادلاء بالتفاصيل" خاصة وان استقالات زملائه لن يقع تفعيلها نهائيا إلا بعد خمسة أيام من تاريخ ايداعها مثل ما ينص عليه القانون.
وأكد ضرورة بذل الجهود لرأب الصدع وتجاوز الأزمة، ''وهذا محمول على كل الاطراف لأن البلاد ما تزال في حاجة الى الجبهة الشعبية" على حد قوله.


ويشار الى أن 9 نواب من كتلة الجبهة أودعوا ظهر اليوم، اثر ذات الاجتماع، استقالاتهم بمكتب مجلس النواب.
يذكر كتلة الجبهة الشعبية تتكون من 15 نائبا عن حزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وأحزابا أخرى، وفي حال تفعيل هذه الاستقالات ستفقد الجبهة كتلتها البرلمانية باعتبار أنه لم يبق فيها سوى 6 نواب.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183116

Karimyousef  (France)  |Mardi 28 Mai 2019 à 22h 43m |           
La haine de l'adversaire ne suffit pas pour constituer un vrai programme.c'est la faillite d'une stratégie et d'une idéologie haineuse.
En France la diabolisation du front national ne l'a pas fait reculer .beaucoup de partis politiques au lieu de répondre aux vrais besoins du peuple se sont fourvoyés dans des guéguerre idéologiques d'un autre temps.



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