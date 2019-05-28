تعزيز معهد صالح عزيّز بآلة PET SCAN

Mardi 28 Mai 2019



باب نات





- تمّ اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 تسلّم آلة PET SCAN بمعهد صالح عزيّز بالعاصمة والتي ستمكّن من الاستكشاف والتقصي المدقّق للأورام السرطانيّة بصفة مبكّرة جدّا، كما ستيسّر متابعة تطوّرات هذا المرض بحيث يتمّ التدخّل والمداواة بأكثر نجاعة.