اقرار عن حزمة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية سيدي بوزيد

Mardi 28 Mai 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية سيدي بوزيد المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية :- دعم الجهة الصحية بسيدي بوزيد بالموارد البشرية لاستغلال المشاريع الجاهزة وتحسين الخدمات الصحية.- إضفاء الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.- العمل على فتح خطط استشفائية جامعية في طب الاستعجالي وجراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.- تدعيم المستشفى الجهوي بأطباء اختصاص في مجال الإستعجالي وجراحة الأطفال وأمراض الكلى.- تدعيم المستشفيات المحلية بالموارد البشرية الضرورية لتأمين استمرارية الخدمات وأقسام المخبر والأشعة (24/24).- فصل مستشفى منزل بوزيان عن مستشفى المكناسي إداريا وتسمية مدير على مستشفى منزل بوزيان.- تدعيم مستشفى المكناسي بالة كشف بالصدى.- توفير التجهيزات والموارد البشرية لقسم التوليد بمستشفى الرقاب.- توفير التجهيزات بمركز الصحة الاساسية بالطويلة.- تجهيز قاعات الانعاش بأقسام الاستعجالي بمستشفى جلمة والسبالة.- تجهيز مركز الصحة الاساسية سوق الاحد الابيض ودعمه بالموارد البشرية.- تجهيز مركز الصحة الاساسية الجباس ودعمه بالموارد البشرية.- تجهيز مراكز الصحة الاساسية التي تفتقر للماء بخزانات.- إحداث وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى المزونة.- صيانة الشبكة الكهربائية بكل من مستشفى المزونة وجلمة.- الإذن بالشروع في الإجراءات الاولية لتطوير مركز الصحة الاساسية المنصورة ببن عون من صنف 2 الى صنف 4.- تجهيز مركز الطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد ودعمه بالموارد البشرية اللازمة.- تدعيم المستشفيات المحلية بالجهة بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية والمخابرو وحدات التوليد وطب الأسنان قبل موفى سنة 2019.- دراسة إمكانية إحداث مركز صحة أساسية بالبلاهدية بمعتمدية السبالة، من قبل اللجنة الوطنية للاحداثات.- تدعيم أسطول النقل بالجهة قبل موفى سنة 2019 بــــــــــــ:12 سيارة إسعاف (02 صنف ا،07 صنف ب،03 رباعية الدفع)11 سيارة مصلحة و 01 سيارة رباعية الدفع.- إحداث وحدة إسعاف طبي متنقلة SMUR بالمستشفى المحلي بالرقاب ودرس إمكانية بعث وحدات إسعاف طبي متنقلة بكل من المستشفيات المحلية بالمكناسي وجلمة.