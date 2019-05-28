اقرار عن حزمة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية سيدي بوزيد

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية سيدي بوزيد المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية :
- دعم الجهة الصحية بسيدي بوزيد بالموارد البشرية لاستغلال المشاريع الجاهزة وتحسين الخدمات الصحية.
- إضفاء الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
- العمل على فتح خطط استشفائية جامعية في طب الاستعجالي وجراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
- تدعيم المستشفى الجهوي بأطباء اختصاص في مجال الإستعجالي وجراحة الأطفال وأمراض الكلى.
- تدعيم المستشفيات المحلية بالموارد البشرية الضرورية لتأمين استمرارية الخدمات وأقسام المخبر والأشعة (24/24).
- فصل مستشفى منزل بوزيان عن مستشفى المكناسي إداريا وتسمية مدير على مستشفى منزل بوزيان.
- تدعيم مستشفى المكناسي بالة كشف بالصدى.
- توفير التجهيزات والموارد البشرية لقسم التوليد بمستشفى الرقاب.
- توفير التجهيزات بمركز الصحة الاساسية بالطويلة.
- تجهيز قاعات الانعاش بأقسام الاستعجالي بمستشفى جلمة والسبالة.
- تجهيز مركز الصحة الاساسية سوق الاحد الابيض ودعمه بالموارد البشرية.
- تجهيز مركز الصحة الاساسية الجباس ودعمه بالموارد البشرية.
- تجهيز مراكز الصحة الاساسية التي تفتقر للماء بخزانات.
- إحداث وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى المزونة.
- صيانة الشبكة الكهربائية بكل من مستشفى المزونة وجلمة.
- الإذن بالشروع في الإجراءات الاولية لتطوير مركز الصحة الاساسية المنصورة ببن عون من صنف 2 الى صنف 4.
- تجهيز مركز الطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد ودعمه بالموارد البشرية اللازمة.
- تدعيم المستشفيات المحلية بالجهة بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية والمخابرو وحدات التوليد وطب الأسنان قبل موفى سنة 2019.
- دراسة إمكانية إحداث مركز صحة أساسية بالبلاهدية بمعتمدية السبالة، من قبل اللجنة الوطنية للاحداثات.
- تدعيم أسطول النقل بالجهة قبل موفى سنة 2019 بــــــــــــ:
12 سيارة إسعاف (02 صنف ا،07 صنف ب،03 رباعية الدفع)
11 سيارة مصلحة و 01 سيارة رباعية الدفع.
- إحداث وحدة إسعاف طبي متنقلة SMUR بالمستشفى المحلي بالرقاب ودرس إمكانية بعث وحدات إسعاف طبي متنقلة بكل من المستشفيات المحلية بالمكناسي وجلمة.
- دعم الجهة الصحية بسيدي بوزيد بالموارد البشرية لاستغلال المشاريع الجاهزة وتحسين الخدمات الصحية.
- إضفاء الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
- العمل على فتح خطط استشفائية جامعية في طب الاستعجالي وجراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
- تدعيم المستشفى الجهوي بأطباء اختصاص في مجال الإستعجالي وجراحة الأطفال وأمراض الكلى.
- تدعيم المستشفيات المحلية بالموارد البشرية الضرورية لتأمين استمرارية الخدمات وأقسام المخبر والأشعة (24/24).
- فصل مستشفى منزل بوزيان عن مستشفى المكناسي إداريا وتسمية مدير على مستشفى منزل بوزيان.
- تدعيم مستشفى المكناسي بالة كشف بالصدى.
- توفير التجهيزات والموارد البشرية لقسم التوليد بمستشفى الرقاب.
- توفير التجهيزات بمركز الصحة الاساسية بالطويلة.
- تجهيز قاعات الانعاش بأقسام الاستعجالي بمستشفى جلمة والسبالة.
- تجهيز مركز الصحة الاساسية سوق الاحد الابيض ودعمه بالموارد البشرية.
- تجهيز مركز الصحة الاساسية الجباس ودعمه بالموارد البشرية.
- تجهيز مراكز الصحة الاساسية التي تفتقر للماء بخزانات.
- إحداث وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى المزونة.
- صيانة الشبكة الكهربائية بكل من مستشفى المزونة وجلمة.
- الإذن بالشروع في الإجراءات الاولية لتطوير مركز الصحة الاساسية المنصورة ببن عون من صنف 2 الى صنف 4.
- تجهيز مركز الطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد ودعمه بالموارد البشرية اللازمة.
- تدعيم المستشفيات المحلية بالجهة بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية والمخابرو وحدات التوليد وطب الأسنان قبل موفى سنة 2019.
- دراسة إمكانية إحداث مركز صحة أساسية بالبلاهدية بمعتمدية السبالة، من قبل اللجنة الوطنية للاحداثات.
- تدعيم أسطول النقل بالجهة قبل موفى سنة 2019 بــــــــــــ:
12 سيارة إسعاف (02 صنف ا،07 صنف ب،03 رباعية الدفع)
11 سيارة مصلحة و 01 سيارة رباعية الدفع.
- إحداث وحدة إسعاف طبي متنقلة SMUR بالمستشفى المحلي بالرقاب ودرس إمكانية بعث وحدات إسعاف طبي متنقلة بكل من المستشفيات المحلية بالمكناسي وجلمة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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