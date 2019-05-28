Radio Babnet Tunisie On Air: Dhekra - Ana Shayfah  

اقرار عن حزمة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية سيدي بوزيد

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية سيدي بوزيد المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية :

- دعم الجهة الصحية بسيدي بوزيد بالموارد البشرية لاستغلال المشاريع الجاهزة وتحسين الخدمات الصحية.
- إضفاء الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

- العمل على فتح خطط استشفائية جامعية في طب الاستعجالي وجراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
- تدعيم المستشفى الجهوي بأطباء اختصاص في مجال الإستعجالي وجراحة الأطفال وأمراض الكلى.
- تدعيم المستشفيات المحلية بالموارد البشرية الضرورية لتأمين استمرارية الخدمات وأقسام المخبر والأشعة (24/24).
- فصل مستشفى منزل بوزيان عن مستشفى المكناسي إداريا وتسمية مدير على مستشفى منزل بوزيان.
- تدعيم مستشفى المكناسي بالة كشف بالصدى.
- توفير التجهيزات والموارد البشرية لقسم التوليد بمستشفى الرقاب.
- توفير التجهيزات بمركز الصحة الاساسية بالطويلة.
- تجهيز قاعات الانعاش بأقسام الاستعجالي بمستشفى جلمة والسبالة.
- تجهيز مركز الصحة الاساسية سوق الاحد الابيض ودعمه بالموارد البشرية.
- تجهيز مركز الصحة الاساسية الجباس ودعمه بالموارد البشرية.
- تجهيز مراكز الصحة الاساسية التي تفتقر للماء بخزانات.
- إحداث وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى المزونة.
- صيانة الشبكة الكهربائية بكل من مستشفى المزونة وجلمة.
- الإذن بالشروع في الإجراءات الاولية لتطوير مركز الصحة الاساسية المنصورة ببن عون من صنف 2 الى صنف 4.
- تجهيز مركز الطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد ودعمه بالموارد البشرية اللازمة.
- تدعيم المستشفيات المحلية بالجهة بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية والمخابرو وحدات التوليد وطب الأسنان قبل موفى سنة 2019.
- دراسة إمكانية إحداث مركز صحة أساسية بالبلاهدية بمعتمدية السبالة، من قبل اللجنة الوطنية للاحداثات.
- تدعيم أسطول النقل بالجهة قبل موفى سنة 2019 بــــــــــــ:
12 سيارة إسعاف (02 صنف ا،07 صنف ب،03 رباعية الدفع)
11 سيارة مصلحة و 01 سيارة رباعية الدفع.
- إحداث وحدة إسعاف طبي متنقلة SMUR بالمستشفى المحلي بالرقاب ودرس إمكانية بعث وحدات إسعاف طبي متنقلة بكل من المستشفيات المحلية بالمكناسي وجلمة.

  
  
     
  
cadre-ce798392a4c9365bfe43c6e428f2f29a-2019-05-28 18:29:59






0 de 0 commentaires pour l'article 183112



En continu

الثلاثاء 28 ماي 2019 | 23 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:57 19:32 16:07 12:24 05:03 03:12
23°
 23° % 60 :الرطــوبة
تونــس 19°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-1924°-1723°-1625°-1726°-18
  • Avoirs en devises
    13322,2

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34360 DT        1$ =2,98675 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   229,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559065581|183112 169|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires