78 شركة تخوض يوم الخميس المقبل عملية سحب للفوز بالدعم المالي لصندوق تنمية وتنويع الاسواق ''تصدير +''

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- تخوض 78 شركة يوم الخميس 30 ماي 2019 عملية سحب للفوز بالدعم الذي يقدمه صندوق تنمية وتنويع الأسواق "تصدير +" وفق بلاغ أصدره مركز النهوض بالصادرات الثلاثاء .وتتوزع الشركات المشاركة في عملية السحب على 28 شركة صناعية و 27 شركة تعمل في مجال الخدمات و 9 شركات في مجال التكنولوجيا و 11 شركة في التجارة الدولية و 3 شركات في القطاع الفلاحي.وستفضى عملية السحب التي ستقام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى ترشيح 50 بالمائة فقط من الشركات الصناعية وشركات الخدمات والشركات التكنولوجية و 66 بالمائة من عدد الشركات العاملة في مجال التجارة الدولية والقطاع الفلاحى.وأكد مركز النهوض بالصادرات أن عملية السحب تعد غير معهودة في تونس وافريقيا لكنها تضمن اكثر مقدار من الشفافية علما وان صندوق "تصدير +" الذي يغطي عمله الفترة 2015-2020 بميزانية في حدود 14,6 مليون أورو يخطط لدعم 600 مؤسسة تونسية.