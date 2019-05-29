المنستير: انطلاق التكوين بالمدرسة السياحية بالمنستير لفائدة 70 منتدبا جديدا في القطاع السياحي

Mercredi 29 Mai 2019
وات - شهدت المدرسة السياحية بالمنستير، يوم الاثنين، انطلاق التكوين في عدّة اختصاصات سياحية لفائدة 70 مستفيدا من بين قرابة 400 طالب شغل ممن وقع اختيارهم خلال فعاليات قرية التشغيل التي احتضنها المدرسة السياحية بالمنستير يوم 18 ماي الجاري، بحسب المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير عادل الخليفي.
وأوضح الخليفي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، اليوم الثلاثاء، أن المستفيدين من هذا التكوين يتوزعون على اختصاصات الطبخ والمرطبات، وأعوان طوابق ومغسل، ومطعم وحانة، واستقبال.
وأشار، من جهة أخرى، إلى تسجيل قرابة 100 عملية تشغيل مباشرة خلال قرية التشغيل التي تندرج ضمن برنامج "تونيزيا دجبزس" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي من المبرمج النسج على منواله في مجال الكوابل والنسيج على مستوى الجهة باعتبارها مجالات ذات طاقة تشغيلية عالية.
من جانبه، أبرز مدير المدرسة السياحية بالمنستير، زبير الوحيشي، لمراسلة (وات) أنّ العدد الحالي للمتكوّنين سيرتفع غير أنّه لا يمكن أن يتجاوز 370 متكوّنا في الدورة الواحدة باعتبار أنّ طاقة استيعاب المدرسة لا تسمح بأكثر من ذلك.
وأشار إلى أن عددا من المتكونين لم يلتحقوا بعد بالدورة التكوينية بسبب إشكالية السكن، وسيتم، في هذا الصدد، التنسيق مع الجامعة الجهوية للنزل بالمنستير لبحث إمكانية توفير السكن لهم بمبيت المدرسة السياحية بالمنستير.
وأبرز الأستاذ في اختصاص المطعم بالمدرسة السياحية بالمنستير، طارق الغزواني، أنّه سيتم التركيز خلال التكوين في مجاله على كواليس الخدمات في المطبخ والتي تنقسم إلى 3 مراحل وهي ما قبل وصول الحريف وخلال تواجد الحريف في المطعم وبعد مغادرة الحريف، وذلك باعتبار أن عدة متكونّين لا يمتلكون أية فكرة عن العمل في القطاع السياحي وفي النزل.
وأضاف أن محاور تشمل التكوين التنظيف، وأدوات التنظيف وكيفية استعمالها، ومعدات المطبخ، وكيفية استقبال الحريف، معتبرا أنّ مدّة التكوين التي ستتواصل لمدة شهر تعد مدة قصيرة.
من جهته، بيّن الأستاذ في اختصاص المرطبات، رؤوف الجلاصي، أنّ التكوين في مجال المرطبات سيكون عبارة على مبادئ أساسية لصنع الحلويات، وحفظ الصحة، وكيفية التعامل ضمن الفريق، وسيتوج التكوين بشهادة تخول للمستفيدين منه العمل كمساعد لرئيس المطبخ، موضحا أنّ هذا التكوين سيتواصل خلال السنة المقبلة بما يمثل فرصة للارتقاء المهني.
وتعد المدرسة السياحية بالمنستير 3 مطاعم، و3 مطابخ، ومغسلة، وقاعة درس تطبيقية، ومغازة وغرف تبريد، و9 قاعات تدريس، ومدرجا يضم 80 مقعدا.
وأوضح الخليفي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، اليوم الثلاثاء، أن المستفيدين من هذا التكوين يتوزعون على اختصاصات الطبخ والمرطبات، وأعوان طوابق ومغسل، ومطعم وحانة، واستقبال.
وأشار، من جهة أخرى، إلى تسجيل قرابة 100 عملية تشغيل مباشرة خلال قرية التشغيل التي تندرج ضمن برنامج "تونيزيا دجبزس" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي من المبرمج النسج على منواله في مجال الكوابل والنسيج على مستوى الجهة باعتبارها مجالات ذات طاقة تشغيلية عالية.
من جانبه، أبرز مدير المدرسة السياحية بالمنستير، زبير الوحيشي، لمراسلة (وات) أنّ العدد الحالي للمتكوّنين سيرتفع غير أنّه لا يمكن أن يتجاوز 370 متكوّنا في الدورة الواحدة باعتبار أنّ طاقة استيعاب المدرسة لا تسمح بأكثر من ذلك.
وأشار إلى أن عددا من المتكونين لم يلتحقوا بعد بالدورة التكوينية بسبب إشكالية السكن، وسيتم، في هذا الصدد، التنسيق مع الجامعة الجهوية للنزل بالمنستير لبحث إمكانية توفير السكن لهم بمبيت المدرسة السياحية بالمنستير.
وأبرز الأستاذ في اختصاص المطعم بالمدرسة السياحية بالمنستير، طارق الغزواني، أنّه سيتم التركيز خلال التكوين في مجاله على كواليس الخدمات في المطبخ والتي تنقسم إلى 3 مراحل وهي ما قبل وصول الحريف وخلال تواجد الحريف في المطعم وبعد مغادرة الحريف، وذلك باعتبار أن عدة متكونّين لا يمتلكون أية فكرة عن العمل في القطاع السياحي وفي النزل.
وأضاف أن محاور تشمل التكوين التنظيف، وأدوات التنظيف وكيفية استعمالها، ومعدات المطبخ، وكيفية استقبال الحريف، معتبرا أنّ مدّة التكوين التي ستتواصل لمدة شهر تعد مدة قصيرة.
من جهته، بيّن الأستاذ في اختصاص المرطبات، رؤوف الجلاصي، أنّ التكوين في مجال المرطبات سيكون عبارة على مبادئ أساسية لصنع الحلويات، وحفظ الصحة، وكيفية التعامل ضمن الفريق، وسيتوج التكوين بشهادة تخول للمستفيدين منه العمل كمساعد لرئيس المطبخ، موضحا أنّ هذا التكوين سيتواصل خلال السنة المقبلة بما يمثل فرصة للارتقاء المهني.
وتعد المدرسة السياحية بالمنستير 3 مطاعم، و3 مطابخ، ومغسلة، وقاعة درس تطبيقية، ومغازة وغرف تبريد، و9 قاعات تدريس، ومدرجا يضم 80 مقعدا.
En continu
- Hier 18:35 تعزيز معهد صالح عزيّز بآلة PET SCAN
- Hier 18:01 قبلي: تامين الوفود السياحية موضوع جلسة عمل
- Hier 17:40 بشرى بلحاج: شوف باش غلبتنا النهضة..
- Hier 14:27 -صفاقس: العثور على 285 صفيحة من مخدر الزطلة
- Hier 13:05 صفاقس: القبض على قاتل والدته بساطور
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:33
|16:07
|12:24
|05:02
|03:11
|
19°
|22°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|22°-17
|23°-16
|24°-16
|26°-17
|28°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 73 856) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 487) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 61 571) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 186) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 542) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 230) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 856) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 726) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 691) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 275) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 868) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 230) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 907) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 838) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 697) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 520) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 307) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 302) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 154) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 124) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:raisonnable (Tunisia )
Sur: اياب كاس رابطة ابطال افريقيا: الوداد البيضاوي يطلب تغيير ملعب المباراة لظروف أمنية