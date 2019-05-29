Mercredi 29 Mai 2019



باب نات

- أشرف يوم الثلاثاء 28 ماي 2019 سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صحبة هشام بن أحمد وزير النقل والوفد المرافق له وبحضور عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل مشتركة خصصت لتدارس عملية نقل الحبوب، كما حضر الجلسة والي الكاف والسادة نواب الجهة ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وثلة من اطارات الوزارة.وقدم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف عرضا مفصلا حول موسم الحبوب بالجهة، مشيرا الى بعض الصعوبات التي تعترض فلاحي قطاع الحبوب على غرار تهيئة المسالك الفلاحية وتجهيز مراكز خزن الحبوب والاستعداد لقبول صابة الحبوب في أحسن الضروف.وانبثقت عن هذه الجلسة توصيات هامة :– تكوين فريق مشترك بين الوزارتين للقيام بزيارة ميدانية لمعاينة عملية نقل الحبوب عبر خطوط السكك الحديدية على أن تعمم أشغال هذه اللجنة على باقي الولايات.– الاسراع بوضع كل المستلزمات الفنية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح الموسم– تعزيز عملية نقل الحبوب عبر السكك الحديدية باقتناء 60 عربة جديدة– تجهيز وصيانة كل خطوط السكك الحديدية بجهة الكاف– الاسراع بالمصادقة على كل مراكز التجميع لتسهيل عملية قبول صابة الحبوب.