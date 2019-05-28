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سوسة: حجز 1 طن و 456 كلغ من الخضر و الغلال الغير صالحة للاستهلاك

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
وات - تمكن الفريق المشترك للجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بولاية سوسة بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحية ببلدية سوسة، صبيحة يوم الثلاثاء، من حجز 1 طن و 456 كلغ من الخضر و الغلال الغير صالحة للاستهلاك، بحسب رئيسة دائرة الاعلام والندوات بولاية سوسة سنية معرف.

واوضحت معرف، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن المحجوزات تمثلت في 1 طن و 26 كلغ من الخوخ، و 400 كلغ من البسباس، و30 كلغ من المشمش.
وأضافت أن أعوان مصلحة حفظ الصحة بسوسة تمكنوا في إطار عملهم الرقابي من حجز 420 كغ من السمك الازرق بمعتمدية بوفيشة، مؤكدة أنه تم اتلاف جميع المواد المحجوزة المشار إليها آنفا حسب الاجراءات القانونية المعمول بها.


  
  
     
  
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