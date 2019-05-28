Radio Babnet Tunisie On Air:   

الجبهة الشعبية تتداعى بعد استقالة 9 نواب من كتلتها البرلمانية

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - قدّم اليوم تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية إستقالاتهم لمكتب مجلس نواب الشعب من الكتلة باستثناء نواب حزب العمال والتيار الشعبي، لتفقِد بذلك الجبهة الشعبية كتلتها البرلمانية.

وأكد مصدر من الجبهة لموزاييك أن الاستقالة تأتي بعد تعثّر النقاشات داخل الجبهة بخصوص التحضير للانتخابات التشريعية ومرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية بعد اقتراح حزب الوطد الموحد ترشيح المنجي الرحوي واعلان ترشيح حمة الهمامي للرئاسية رسميا من قبل بقية الاحزاب المكونة للجبهة.


وكان حزب الطليعة العربي الديمقراطي (احد مكونات الجبهة ) عبّر عن قلقه الشديد مما آلت إليه أوضاع الجبهة الشعبية مشددا على تمسكه بوحدتها و الحفاظ على كتلتها النيابية و عدم إدخار الجهد لتذليل كل العقبات للدخول في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة بجبهة موحدة.

وقرّر الحزب في بلاغ له إبقاء المكتب السياسي الذي اجتمع يوم الأحد في وضع إنعقاد لمتابعة التطورات و إتخاذ القرارت الملائمة بشأن هذه الأوضاع.

  
  
     
  
cadre-ce8ec405125f85407d97e7e64a885382-2019-05-28 17:31:25






2 de 2 commentaires pour l'article 183102

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 28 Mai 2019 à 18h 02m |           
شعار ابليس -" قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ -" يعصف بالجبهة .

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 28 Mai 2019 à 17h 51m |           
ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل



En continu

الثلاثاء 28 ماي 2019 | 23 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:57 19:32 16:07 12:24 05:03 03:12
23°
 23° % 60 :الرطــوبة
تونــس 19°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-1924°-1723°-1625°-1726°-18
  • Avoirs en devises
    13322,2

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34360 DT        1$ =2,98675 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   229,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559065608|183102 6175|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires