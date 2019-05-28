Mardi 28 Mai 2019
باب نات - قدّم اليوم تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية إستقالاتهم لمكتب مجلس نواب الشعب من الكتلة باستثناء نواب حزب العمال والتيار الشعبي، لتفقِد بذلك الجبهة الشعبية كتلتها البرلمانية.
وأكد مصدر من الجبهة لموزاييك أن الاستقالة تأتي بعد تعثّر النقاشات داخل الجبهة بخصوص التحضير للانتخابات التشريعية ومرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية بعد اقتراح حزب الوطد الموحد ترشيح المنجي الرحوي واعلان ترشيح حمة الهمامي للرئاسية رسميا من قبل بقية الاحزاب المكونة للجبهة.
وكان حزب الطليعة العربي الديمقراطي (احد مكونات الجبهة ) عبّر عن قلقه الشديد مما آلت إليه أوضاع الجبهة الشعبية مشددا على تمسكه بوحدتها و الحفاظ على كتلتها النيابية و عدم إدخار الجهد لتذليل كل العقبات للدخول في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة بجبهة موحدة.
وقرّر الحزب في بلاغ له إبقاء المكتب السياسي الذي اجتمع يوم الأحد في وضع إنعقاد لمتابعة التطورات و إتخاذ القرارت الملائمة بشأن هذه الأوضاع.
وأكد مصدر من الجبهة لموزاييك أن الاستقالة تأتي بعد تعثّر النقاشات داخل الجبهة بخصوص التحضير للانتخابات التشريعية ومرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية بعد اقتراح حزب الوطد الموحد ترشيح المنجي الرحوي واعلان ترشيح حمة الهمامي للرئاسية رسميا من قبل بقية الاحزاب المكونة للجبهة.
وكان حزب الطليعة العربي الديمقراطي (احد مكونات الجبهة ) عبّر عن قلقه الشديد مما آلت إليه أوضاع الجبهة الشعبية مشددا على تمسكه بوحدتها و الحفاظ على كتلتها النيابية و عدم إدخار الجهد لتذليل كل العقبات للدخول في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة بجبهة موحدة.
وقرّر الحزب في بلاغ له إبقاء المكتب السياسي الذي اجتمع يوم الأحد في وضع إنعقاد لمتابعة التطورات و إتخاذ القرارت الملائمة بشأن هذه الأوضاع.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: الجبهة الشعبية تتداعى بعد استقالة 9 نواب من كتلتها البرلمانية