محمد الفريخة يعلن إنشاء Telnet arabia بالرياض

Mardi 28 Mai 2019



باب نات

- نتاجاً للتعاون الفني المشترك والذي دام لسنوات بين مجموعة تلنات التونسية Telnet Holding والتي أسسها و يديرها محمد الفريخة وشركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصرية – السعودية MEFC التابعة لشركة القصر للتطوير والإستثمار التجاري والتي يرأس مجلسها المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة تقرر الإرتقاء بمستوى التعاون الى الشراكة بين المجموعتين وذلك بإنشاء كيان موحد مقره مدينة الرياض يحمل أسم تلنات العربية.سوف يكون مجال عمل هذه الشركة في ميدان التكنولوجيات الحديثة من شبكات الاتصال الأرضية و التواصل عبر الفضاء و الأقمار الصناعية و الطائرات المسيرة بدون طيار Drone . سيكون هذا النشاط موجهاً للسوق السعودية في نطاق مشروع رؤية 2030 و كذلك للسوق العربية بمنطقة الشرق الأوسط .مجموعة تلنات التونسية تضم ما يقارب ٥٠٠ مهندس ، مدرجة ببورصة تونس كاول شركة تنشط في التكنولوجيا العالية.تتلخص خبرات مجموعة تلنات في الهندسة في الإلكترونيات و البرمجيات في ميادين: الفضاء، الطيران المسير بدون طيار الـ Drone، الكترونيات السيارات، البطاقات الذكية، الوسائط المتعددة. حيث أن مجموعة تلنات التونسية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي تونسي عبر المركبة الفضاءية الروسية Soyuz 2. مجموعة تلنات التونسية هي شركة عالمية وتملك فروعاً عدة في فرنسا، ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية.شركة القصر للتطوير والإستثمار التجاري هي شركة مساهمة مقفلة ومقرها الرياض – المملكة العربية السعودية، يملكها أبناء وبنات محمد بن سليمان النملة (رحمه الله). لدى شركة القصر عدة إستثمارات في مجال التقنيات العالية والتكنولوجيات المتقدمة.حيث تعتزم شركة القصر للتطوير والإستثمار التجاري على تعظيم تجربتها من خلال نواتها الأولى في مجال التقنيات العالية والمتمثلة بشركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصرية MEFC وهي الشركة الرائدة في مجالها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.