مدير عام الحي الوطني الرياضي: مدارج ملعب رادس قادرة على استيعاب عدد الجماهير الذي ستقرره الجهات المختصة

Mardi 28 Mai 2019



وات

- اكد طارق الفرجاوي مدير عام الحي الوطني الرياضي ان "مدرجات الملعب الاولمبي برادس جاهزة لاحتضان العدد المسموح به بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي في اياب الدور النهائي لكاس ابطال افريقيا لكرة القدم يوم الجمعة ( س 22 ) .وافاد الفرجاوي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان "الصور التي تم تداولها في الساعات الاخيرة نتج عنها حالة من الخوف وهي لا تعكس حقيقة الحالة لمدرجات ملعب رادس والتي تحترم شروط السلامة رغم الاقرار بضرورة اخضاع الوحدات الواصلة بين مختلف المدرجات باشغال صيانة . وقال " ان ملعب رادس مر على استغلاله حوالي 20 سنة و هو في حاجة لصيانة شاملة حتى لا تتكرر الاخطاء التي عرفتها مدرجات الملعب الاولمبي بالمنزه بسبب الحلول الترقيعية".واوضح مدير عام الحي الوطني الرياضي ان "لجنة تفقد قامت بزيارة مختلف مكونات ملعب رادس ونحن بصدد التباحث مع عدد من مكاتب الدراسات والصيانة لوضع برنامج تدخل في المستقبل وبالتالي فان مدرجات ملعب رادس في الوقت الحاضر بحالة جيدة و قادرة على استيعاب عدد الجماهير الذي سيتم السماح به لحضور مباراة الجمعة القادم رغم ان مدرجات "الفيراج" ظلت مغلقة لمدة ناهزت 5 اشهر".كما اكد ذات المصدر ان "علاقة ادارة الحي الوطني الرياضي جيدة مع كل الفرق ومنها الترجي الرياضي الذي يدافع يوم الجمعة عن الراية التونسية في مباراة هامة وبالتالي سيجد منا كل التعاون والمساعدة لانجاح هذا العرس الكروي علما و ان الملعب سيوضع بداية من يوم غد الاربعاء على ذمة الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي ستتولى تنسيق كل مستلزمات المباراة تنظيميا ".وافاد الفرجاوي ان تحديد العدد المسموح به للجماهير التي ستواكب مباراة الترجي والوداد البيضاوي المغربي هو من مشمولات لجنة متالفة من جميع الاطراف المتدخلة التي تحدد العدد النهائي بناء على جملة من العوامل الامنية ويرها وستسعى ادارة الحي الوطني الرياضي الى احترام العدد الذي سيعلن عنه خلال الساعات القادمة.