مجلس النواب يصادق على ادخال تنقيحات على قانون النقل البري تدرج صنف ''نقل العملة الفلاحيين'' ضمن تخصصات النقل

Mardi 28 Mai 2019



وات

- صوت مجلس نواب الشعب ، مساء الثلاثاء خلال جلسة عامة، لصالح ادراج تنقيحات على قانون النقل البري عبر ادخال صنف لنقل العملة الفلاحيين ضمن أصناف النقل البري.