مجلس النواب يصادق على ادخال تنقيحات على قانون النقل البري تدرج صنف ''نقل العملة الفلاحيين'' ضمن تخصصات النقل

Mardi 28 Mai 2019
وات - صوت مجلس نواب الشعب ، مساء الثلاثاء خلال جلسة عامة، لصالح ادراج تنقيحات على قانون النقل البري عبر ادخال صنف لنقل العملة الفلاحيين ضمن أصناف النقل البري.
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Par:oceanus ( )
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