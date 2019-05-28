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مجلس النواب يصادق على ادخال تنقيحات على قانون النقل البري تدرج صنف ''نقل العملة الفلاحيين'' ضمن تخصصات النقل

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
وات - صوت مجلس نواب الشعب ، مساء الثلاثاء خلال جلسة عامة، لصالح ادراج تنقيحات على قانون النقل البري عبر ادخال صنف لنقل العملة الفلاحيين ضمن أصناف النقل البري.


  
  
     
  
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