Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

مركز زرع الأعضاء يعلن نجاح أربع عمليات زرع أعضاء من متبرع في حالة موت دماغي

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
وات - أجريت يومي 26 و27 ماي الجاري أربع عمليّات زرع أعضاء من متبرّع في حالة موت دماغي، كللت بالنجاح الباهر، وفق ما أفاد به المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء.

وتمثّلت هذه العمليّات في عملية زرع قلب بقسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة، وعملية زرع كبد بقسم الجراحة العامّة بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، وزرع كلية بقسم جراحة الكلى والمجاري البوليّة بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، و زرع كلية بقسم جراحة الكلى والمجاري البوليّة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس.


وقد أكد كلّلت هذه العمليّات بالنّجاح الباهر، وذلك بتظافر جهود الفرق الطبّية بالتنسيق مع فريق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وبتسهيلات من مختلف إدارات المستشفيات الآنف ذكرها.

  
  
     
  
cadre-9d7bf7c7269f0051a256f533a031b668-2019-05-28 14:53:35






0 de 0 commentaires pour l'article 183095



En continu

الثلاثاء 28 ماي 2019 | 23 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:57 19:32 16:07 12:24 05:03 03:12
27°
 25° % 36 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-2024°-1723°-1625°-1726°-18
  • Avoirs en devises
    13322,2

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34360 DT        1$ =2,98675 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   229,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559054727|183095 823|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires