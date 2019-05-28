مركز زرع الأعضاء يعلن نجاح أربع عمليات زرع أعضاء من متبرع في حالة موت دماغي

Mardi 28 Mai 2019



وات

- أجريت يومي 26 و27 ماي الجاري أربع عمليّات زرع أعضاء من متبرّع في حالة موت دماغي، كللت بالنجاح الباهر، وفق ما أفاد به المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء.وتمثّلت هذه العمليّات في عملية زرع قلب بقسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة، وعملية زرع كبد بقسم الجراحة العامّة بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، وزرع كلية بقسم جراحة الكلى والمجاري البوليّة بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، و زرع كلية بقسم جراحة الكلى والمجاري البوليّة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس.وقد أكد كلّلت هذه العمليّات بالنّجاح الباهر، وذلك بتظافر جهود الفرق الطبّية بالتنسيق مع فريق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وبتسهيلات من مختلف إدارات المستشفيات الآنف ذكرها.