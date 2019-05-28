الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل بوزارة الشؤون الثقافية

Mardi 28 Mai 2019



وات

- مثلت آخر الاستعدادات الفنية والتقنية والاتصالية الخاصة بالدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل التأمت يوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الثقافية.هذه الجلسة التي حضرها أعضاء هيئة المهرجان وعدد من إطارات الوزارة، شدد خلالها وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على أهمية توفير كل السبل المتاحة بهدف تنظيم دورة متميزة على المستوى الفني.وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن فتح باب الاعتماد بداية من الاثنين 20 ماي 2019 ليتواصل إلى غاية الخميس 20 جوان 2019 بدخول الغاية الدولي.ويتعين على ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية إرسال طلبات الاعتماد على البريد الإلكتروني presse@festivaldecarthage.tn أوتقديمها مباشرة لإدارة مهرجان قرطاج الدولي : فضاء تونس، بناية الطابق 1، مونبليزير (من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال).