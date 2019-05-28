اتحاد الفلاحين يطالب وزارة التجارة بسحب كميات البطاطا الموردة وعقد اجتماع تشاركي عاجل للنظر في ملفات التوريد

Mardi 28 Mai 2019



وات

- طالب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وزارة التجارة بالسحب الفوري للكميات الموردة من البطاطا من السوق وتعجيل انعقاد اللجنة الوطنية للتوريد والمجلس الوطني للتصدير لبحث ملفات التوريد العشوائي على ان يشارك في هذه الاجتماعات.وأكد الاتحاد ، في بلاغ له ، عقب وقفة احتجاجية نظمها الفلاحون أمام مقر وزارة التجارة ،على ضرورة سحب المنشور المقيد لتصدير الغلال الصيفية عبر الحدود البرية .ودعا ، في ذات السياق ، الى ضرورة " التدخل العاجل بذبح الدجاج الحي وخزنه وشراء بيض الاستهلاك من المنتجين وايقاف توريده من الخارج ".وتشير بيانات المنظمة الفلاحية الى اقدام وزارة التجارة على توريد 3 ألاف طن من البطاطا الى جانب توريد كميات يض والدجاج لضخها في الأسواق لتعديل الطلب على هذه المواد.ونددت المنظمة ، في ذات البلاغ ، بشدة بتمادي وزارة التجارة في انتهاج سياسة التوريد ودعم الفلاح الاجنبي ومنع التصدير و التضييق عليه على حد تعبيرها .وعبرت المنظمة عن احتفاظ الفلاحين والبحارة بحقهم وحق هياكلهم في تصعيد تحركاتهم وتكثيفها حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة .