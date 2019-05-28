-صفاقس: العثور على 285 صفيحة من مخدر الزطلة

Mardi 28 Mai 2019



باب نات

- عثرت يوم 27 ماي 2019 دورية تابعة المركز البحري بنقطة معتمدية المحرس ولاية صفاقس اثناء قيامها بحملة امنية بالجهة من العثور بشاطئ الشفار على 258 صفيحة من مخدر "الزطلة" لفظها امواج البحر تزن حوالي 25.8 كلغ .بمراجعة النيابة العمومية اذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس بحجز كمية المخدرات ومباشرة قضية عدلية في الغرض .