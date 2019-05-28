سيدي حسين : القبض على شخص وحجز 6 نباتات من مادة الماريخوانا

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - داهمت اليوم 28 ماي 2019 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين تونس العاصمة منزل شخص وحجزت لديه 6 محابس تحتوي كل واحد منها على نبتة مخدر الماريخوانا.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, إعترف أنه من مستهلكي مخدر القنب الهندي "الزطلة" وقد تحصل على بذور مادة الماريخوانا وقام بزراعتها ليتم فيما بعد إستهلاكها ولا نية له للتفريط فيها بالبيع.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وحجز المادة المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, إعترف أنه من مستهلكي مخدر القنب الهندي "الزطلة" وقد تحصل على بذور مادة الماريخوانا وقام بزراعتها ليتم فيما بعد إستهلاكها ولا نية له للتفريط فيها بالبيع.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وحجز المادة المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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