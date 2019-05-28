توزر: تنفيذ مشاريع دعم مياه الشرب وإقرار جملة من الإجراءات لتلافي اضطرابات التزود بها

Mardi 28 Mai 2019



وات

- ينفّذ إقليم الشّركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر، في إطار تلافي الاضطرابات في التزود بمياه الشرب في وقت الذروة وخصوصا في فصل الصيف، مجموعة من المشاريع والتدخلات بعد تسجيل اضطرابات السنة الماضية في المناطق العليا من مدينة توزر وخاصة بطريق الحامة، فضلا عن معتمديات دقاش وحامة الجريد وتمغزة، وفق تأكيد رئيس الإقليم بالجهة، فيصل العابد.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه ولتأمين التزويد العادي في المناطق العليا من مدينة توزر، قام إقليم الشركة في الفترة الماضية وإلى بداية شهر ماي الجاري، بتدعيم شبكة توزيع مياه الشرب بوضع 3 كلم قنوات بقطر 315 ملمتر.وتم في معتمدية دقاش حفر بئر تدعيمية بدفق قدره 26 لتر في الثانية، لتغطية حاجيات معتمديات دقاش وحامة الجريد وتمغزة من هذه المادة الحيوية، موضحا أن البئر تمكن من توفير موارد مائية كافية في المحور الريفي القريب من منطقة الشبيكة من معتمدية تمغزة، التي شهدت السنة الماضية انقطاعات متكررة للمياه وكذلك بالمناطق المرتفعة من معتمدية حامة الجريد ومن معتمدية دقاش، كما ينطلق إقليم الشركة في تزويد منطقة الظافرية بمياه الشرب لأول مرة.ووقع في ذات السياق، حفر بئر تدعيمية في معتمدية حزوة "بئر حزوة 2" الذي دخل حيز الاستغلال منذ فترة، وهو ما سيضمن حسن التزود خلال الصائفة المقبلة، إلا أن الاشكال الذي يؤخر ربط عدد من المناطق الريفية في معتمدية تمغزة بمياع الشرب، وفق ما أوضحه ذات المصدر، يكمن في اعتراض السكان على مرور القنوات من أراضيهم، لافتا الى عمل الشركة على تجاوزه مع السلطة المحلية.