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سليانة: فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسليانة يضرب عن العمل

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
وات - دخل اعوان واطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز فرع سليانة صباح اليوم الثلاثاء في إضراب عن العمل لمدة يوم كامل، احتجاجا على رفضهم قرار الادارة العامة للشركة تغيير صبغة الزيادة الاخيرة التي تم اقرارها في القطاع العام من زيادة في الاجر السلمي إلى منحة، دون اعلامهم، حسب ما صرح به كاتب عام النقابة الاساسية للشركة بسام العبيدي لمراسلة (وات) بالجهة.

واعرب العبيدي عن استيائه من موقف الادارة العامة التى "تدخلت في بطاقات خلاصهم"، واوضح انه "تم الانتفاع بالزيادة 4 اشهر(من شهر جانفي الى شهر افريل 2019) كاجر سلمي فيما تم اسنادها في شهر ماي الجاري كمنحة".
واشار العبيدي الى ان "نسبة الاضراب بلغت 99 بالمائة، وشمل كامل الولاية باستثناء التدخل لاصلاح الاعطاب الطارئة".


  
  
     
  
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