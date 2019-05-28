قبلي: تامين الوفود السياحية موضوع جلسة عمل

Mardi 28 Mai 2019



وات

- تمحورت جلسة العمل التي انتظمت مساء امس الاثنين باحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز، حول موضوع تامين الوفود السياحية من مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة، وذلك بحضور ممثلين عن كافة الهياكل المتدخلة في القطاع السياحي، اضافة الى عدد من المسؤولين الجهويين والامنيين والعسكريين.واوضح والي الجهة سامي الغابي لمراسل (وات) انه "رغم مشارفة الموسم السياحي بالجهة على الانتهاء باعتباره يمتد من بداية شهر اكتوبر من كل سنة الى موفى شهر جوان من السنة التي تليها، الا ان ذلك لا يمنع من تعزيز منظومة تامين الوفود السياحية خاصة وان الجهة سجلت هذه السنة تحسنا ملموسا في عدد الوافدين وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة فاقت 33 في المائة مع استعادة عدد من الاسواق البارزة في القطاع السياحي على غرار السوق البريطانية". واضاف ان "هذه النتائج الايجابية المسجلة تعود بالاساس الى المجهودات التي يبذلها القائمون على القطاع السياحي مع المجهودات التي بذلتها الوحدات الامنية العسكرية في تامين السياح الوافدين على الجهة والكثير من التظاهرات السياحية والرياضية التي انتظمت بهذه الربوع الصحراوية طيلة الفترة الفارطة".واشار الى انه تم التاكيد خلال هذه الجلسة على "مزيد الحرص على تعزيز منظومة التامين الذاتي لمختلف الوحدات السياحية استعدادا لاستقبال السياح في فصل الصيف في ظل ما باتت تشهده الجهة من حركية سياحية في هذا الفصل بالتوازي مع الحركية التي تشهدها المناطق الساحلية، اضافة الى الحرص على نظافة المحيط والعناية بالبنية التحتية وسط المدن، التي تمثل وجهة محبذة للسياح، علاوة على دعم جانب الانارة بالمناطق السياحية بكل من دوز وقبلي وبالطرقات المؤدية الى هذه المناطق".