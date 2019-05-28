أجواء روحانية وتجليات صوفية في ''خرجة سيدي عمار'' بأريانة

Mardi 28 Mai 2019



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- انطلقت ليلة أمس الاثنين فعاليات مهرجان "سيدي عمار المعروفي " التي تنظمها سنويا بلدية أريانة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.وكانت سهرة الافتتاح مع "خرجة سيدي عمار" الشهيرة وأمنتها فرقة سيدي بوسعيد للانشاد الديني حيث جابت شوارع المدينة انطلاقا من الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة وصولا إلى مقام الولي الصالح "سيدي عمار" في أجواء روحانية وتجليات صوفية وسط حضور مكثف للجمهور من مختلف الأعمار والفئات.ومهرجان "سيدي عمار" الذي انطلق أمس 27 ماي الجاري ليتواصل الى غاية يوم 31 من الشهر ذاته مناسبة مهمة لاهالي مدينة أريانة للاستمتاع بالذكر النبوي الشريف والمدح في خصائله النبيلة وشمائله الكريمة خلال الايام العشر الاخيرة من شهر رمضان، حيث تنتظم بساحة المقام اعراس الانشاد الديني لفرق الصوفية والعيساوية وتستحضر السيرة النبوية في أبهى حللها ويعلو ذكر الله الحكيم فوق قبة مقام الولي الصالح ليسمع القاصي والداني في اجواء لا تخل من الخشوع والتضرع لله الى جانب العروض المرتبطة بالطرق الصوفية ذات الصلة بالجسد في تناغمه مع الانشاد الصوفي والاجواء العطرة بالاعتماد على أنواع البخور لاسيما المسك والعنبر والحبة السوداء.وقدمت عيساوية سيدي بوسعيد فصولا من الذكر والابتهال لله وقد ارتفعت الايادي بالاعلام والبنادر والدفوف قبل أن تستقر في صحن مقام سيدي عمار لتصدح بنماذج من الانشاد الصوفي والديني وألوان من المدحية النبوية والقصص القرآني .هذا وتتواصل أجواء مهرجان سيدي عمار بعرض فرقة الصفاء للانشاد الديني للشيخ عبد الجواد محيسن يوم 29 ماي وعرض عزوزية زغوان لمعز شطيبة يوم 30 ماي وختامها عرض عيساوية أريانة لشيخ الطريقة محمود سلامة يوم 31 ماي الجاري.