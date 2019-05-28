بلدية رواد تنظم مأدبة افطار على شرف عدد من عائلات المهاجرين الافارقة

Mardi 28 Mai 2019



نظمت بلدية رواد يوم 23 ماي الجاري مأدبة افطار على شرف عدد من عائلات المهاجرين الافارقة في اطار مبادرة تضامنية وانسانية لمساعدة المهاجرين الافارقة بالمنطقة على الاندماج ومجابهة الظروف الحياتية الصعبة وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.وقد حضر مادبة الافطار اكثر من مائتي مهاجر افريقي صحبة عائلاتهم باحد المطاعم بجهة رواد الذي امن وجبة الافطار مع تقديم فقرات موسيقية للتعبير عن تضامن البلدية مع شريحة المهاجرين الافارقة بجهة رواد التي تعد حسب اخر الاحصائيات اكثر من الفي مهاجر افريقي اغلبهم من الطلبة والعاملين في قطاعات مختلفة كالخدمات والتجارة والفلاحة.واكد رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة بالمناسبة تضامن الهياكل البلدية مع المهاجرين الافارقة وسعيها لمساعدتهم على الاندماج الفعلي في المجتمع التونسي عبر تيسير الاجراءات الادارية والخدمات الصحية والتربوية من خلال تركيز اليات الانصات والتوجيه وتوفير فضاءات لتعلم اللغة العربية للراغبين منهم بهدف تقريب الخدمات وتحسين ظروف عيشهم.واعتبر بوعصيدة ان "منطقة رواد تعد من اكثر المناطق بولاية اريانة جذبا للمهاجرين الافارقة لتمركز العديد من الاقطاب الجامعية الخاصة والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية الى جانب وجود اعداد هامة من المهاجرين بعدد من الاحياء على غرار جعفر واريانة الصغرى ورواد الشاطئ وهو ما يجعل مسالة الاهتمام بهم امرا واقعا من خلال تمكينهم من سبل الاندماج بشكل متوازن وسليم في المجتمع" حسب تعبيره .من جهتها عبرت رئيسة البعثة الدولية لمنظمة الهجرة الدولية لورينا لاندو عن امتنانها لتونس التي ما فتئت تبرهن عن استعدادها لاحتضان المهاجرين والاهتمام بمشاغلهم مثمنة جهود بلدية رواد لمساعدة المهاجرين الافارقة بالمنطقة لتحسين ظروف عيشهم وتمكينهم من مزاولة تعلمهم بالجامعات في احسن الظروف.واعتبرت لاندو ان بادرة تنظيم مائدة افطار للمهاجرين الافارقة حلقة مهمة من حلقات التواصل بين المؤسسات الرسمية والمهاجرين وخطوة لتعزيز التعاون بين المنظمة الدولية والبلدية لمساعدة الجالية الافريقية على النجاح في مختلف مراحل اقامتها بتونس.هذا وقد تخللت مادبة الافطار فقرات موسيقية وتنشيطية للاطفال مع فتح مجال الحوار للمهاجرين للتعبير عن مشاغلهم في مجابهة بعض الصعاب المرتبطة خاصة بالاجراءات القانونية والادارية للاقامة والتمتع بالخدمات الصحية والتربوية.