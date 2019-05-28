باجة: جمعية ''ساندنى'' للاحاطة بالمدمنين وفاقدى السند تنظم ختانا جماعيا لعدد من اطفال الارياف

Mardi 28 Mai 2019



وات

- نظمت جمعية "ساندنى" للاحاطة بالمدمنين وفاقدى السند بباجة ليلة امس الاثنين بمركز الارشاد والتوجيه الاسرى بالجهة، ختانا جماعيا ل16 طفلا من ارياف الولاية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الجهوية للصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية لشؤون المراة والاسرة.واقيم حفل الختان، الذى احيته سلامية سيدى بوسعيد الباجي، وسط اجواء احتفالية على الطريقة التقليدية التى تقام في مثل هذه المناسبات من خلال ارتداء الاطفال للازياء التقليدية وترديد اغانى خاصة بحفلات الختان، وغيرها من الطقوس، وقد حضرت الحفل المندوبة الجهوية للثقافة بسمة القلعي والمندوب الجهوى لشؤون المراة والاسرة منذر البجاوى.وبينت رئيسة جمعية "ساندنى " للاحاطة بالمدمنين وفاقدى السند سنية الغربي لمراسلة (وات) انه "تم اختيار 16 طفلا من العائلات الفقيرة بعدد من ارياف ولاية باجة وخاصة بارياف عمدون ومنطقة الحمراء" واعربت عن سعادتها ب"توصل الجمعية لمساعدة عائلات على ختان ابنائهم وخاصة انه من بين الاطفال من يبلغ عمره الثمانية سنوات وحالت الامكانيات المادية لعائلته دون ختانه"، واكدت انه "تم الحرص على تمكين عائلات هؤلاء الاطفال من سهرة حميمية اسرية حتى يشعروا انهم يحيون مناسبة خاصة بهم".