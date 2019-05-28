القصرين: 13 مستشارا بلديا في المجلس البلدي بفريانة يقدمون إستقالتهم الجماعية لوالي الجهة

Mardi 28 Mai 2019



وات

- أكد المستشار البلدي ببلدية فريانة (ولاية القصرين) عبد الرحمان الكشبوري، أن 13 مستشارا بلديا قدموا يوم أمس الإثنين إستقالتهم الجماعية من عضوية المجلس البلدي إلى والي الجهة.وأوضح الكشبوري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن هذا القرار جاء "نتيجة جملة من الإخلالات والتجاوزات المرتكبة من طرف رئيس البلدية رغم محاولات الإصلاح والتنبيه عليه أكثر من مرة" وفق قوله، وابرز أن من أهم هذه الإخلالات "التفرد بالرأي وعدم تشريك وإستشارة المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية، وعدم إلتزامه بمبادئ الديمقراطية التشاركية، وتغييب دور المجتمع المدني والمواطنين في إتخاء القرارات، إلى جانب الانحراف بسير العمل داخل المجلس من خلال تجميد توصيات اللجان البلدية وقرارات المجلس البلدي وتغييرها بقرارات موازية بالتنسيق مع المكلف بالكتابة العامة بالبلدية".كما تشمل الاخلالات وفق ذات المصدر "التعامل بمزاجية مع قضايا الجهة، وخلق جو من التوتر داخل الادارة والاخلال بمقتضيات التفرغ للعمل البلدي وسوء التسيير والتصرف المالي والإداري من خلال التعامل مع المرفق العام على انه إحدى شركاته الخاصة دون إستشارة المجلس البلدي أو إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها مما نتج عنه إهدار للمال العام، مع تعنته ورفضه لكل محاولات الإصلاح" حسب تعبيره.يشار إلى أن المجلس البلدي بفريانة يضم 24 عضوا وفي صورة إنقضاء أجل 15 يوما من تاريخ إعلام والي الجهة يصبح المجلس البلدي منحلا طبقا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية مما يستوجب إنتخابات جزئية.جدير بالذكر أن المجلس البلدي بفريانة يعد المجلس الثاني في الولاية الذي يقدم أعضائه استقالة جماعية بعد المجلس البلدي بمعتمدية العيون الذي قدم 10 من اعضائه استقالتهم في مناسبتين (في 28 مارس 2019، وفي 3 ماي 2019)، وذلك على خلفية ما إعتبره أحد الأعضاء المستقيلين منجي القاسمي "فشلا ذريعا لرئيس البلدية في إدارة الشأن العام وضربه عرض الحائط بمقومات العمل التشاركي والديمقراطية المحلية وسلطة القانون إلى جانب إرتكابه لتجاوزات قانونية" وفق قوله.