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رئيس نقابة التلفزات الخاصة يطالب نبيل القروي بالعدول عن الترشح للرئاسة

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - عبر لسعد خذر رئيس نقابة التلفزات الخاصة عن رفضه الكامل لترشح نبيل القروي صاحب قناة نسمة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة .

واعتبر لسعد خذر ان هذه المبادرة من نبيل القروي غير قانونية و ليس فيها ادنى احترام للقوانين التى تضبط المهنة و لكراس الشروط .


وطالب بالمناسبة نبيل القروي بالعدول عن الترشح للرئاسة و دعا كل اصحاب القنوات التلفزية الى تجنب الدخول في الصراعات السياسية و اعتماد الحياد كمبدأ مقدس حتى تبقى المهنة سامية لا تتقاذفها التيارات مهما كان نوعها .

و اعتبر ان المبادرة من نبيل القروي هي بادرة سيئة في تاريخ الإعلام التونسي ربما تدفع غدا بالعديد من اصحاب التلفزات الخاصة الى تجنيد قنواتهم لخدمة غاياتهم السياسية

  
  
     
  
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