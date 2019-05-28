رئيس نقابة التلفزات الخاصة يطالب نبيل القروي بالعدول عن الترشح للرئاسة

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - عبر لسعد خذر رئيس نقابة التلفزات الخاصة عن رفضه الكامل لترشح نبيل القروي صاحب قناة نسمة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة .
واعتبر لسعد خذر ان هذه المبادرة من نبيل القروي غير قانونية و ليس فيها ادنى احترام للقوانين التى تضبط المهنة و لكراس الشروط .
وطالب بالمناسبة نبيل القروي بالعدول عن الترشح للرئاسة و دعا كل اصحاب القنوات التلفزية الى تجنب الدخول في الصراعات السياسية و اعتماد الحياد كمبدأ مقدس حتى تبقى المهنة سامية لا تتقاذفها التيارات مهما كان نوعها .
و اعتبر ان المبادرة من نبيل القروي هي بادرة سيئة في تاريخ الإعلام التونسي ربما تدفع غدا بالعديد من اصحاب التلفزات الخاصة الى تجنيد قنواتهم لخدمة غاياتهم السياسية
واعتبر لسعد خذر ان هذه المبادرة من نبيل القروي غير قانونية و ليس فيها ادنى احترام للقوانين التى تضبط المهنة و لكراس الشروط .
وطالب بالمناسبة نبيل القروي بالعدول عن الترشح للرئاسة و دعا كل اصحاب القنوات التلفزية الى تجنب الدخول في الصراعات السياسية و اعتماد الحياد كمبدأ مقدس حتى تبقى المهنة سامية لا تتقاذفها التيارات مهما كان نوعها .
و اعتبر ان المبادرة من نبيل القروي هي بادرة سيئة في تاريخ الإعلام التونسي ربما تدفع غدا بالعديد من اصحاب التلفزات الخاصة الى تجنيد قنواتهم لخدمة غاياتهم السياسية
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Par:amor2 (Switzerland )
Sur: نبيل القروي: أنا دُرت تونس دشرة دشرة، حسّيت بالتوانسة وقرّرت نترشّح للرئاسة لانقاذ البلاد